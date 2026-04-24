[포토] ‘꽃 터널’ 산책

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[포토] ‘꽃 터널’ 산책

입력 2026-04-24 17:55
수정 2026-04-24 17:55
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0


토요일인 25일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 26도 안팎까지 오르며 초여름처럼 따뜻하겠고, 일교차가 크게 벌어지겠다. 서울을 포함한 중부내륙과 강원, 경북 북부는 대기가 매우 건조해 화재 위험도 이어지겠다.

24일 기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 4~11도, 낮 최고기온은 19~26도로 평년(최저 5~11도, 최고 18~22도)과 비슷하거나 낮에는 더 높은 수준을 보이겠다. 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 20도 안팎까지 벌어질 전망이다.

주요 도시별 예상 아침 최저기온은 ▲서울 10도 ▲인천 9도 ▲춘천 7도 ▲강릉 10도 ▲대전 7도 ▲대구 7도 ▲전주 8도 ▲광주 8도 ▲부산 11도 ▲제주 11도다.

낮 최고기온은 ▲서울 25도 ▲인천 22도 ▲춘천 25도 ▲강릉 25도 ▲대전 26도 ▲대구 25도 ▲전주 26도 ▲광주 25도 ▲부산 21도 ▲제주 20도로 예상된다.

하늘은 전국이 대체로 맑겠고, 중국 산둥반도 부근에서 동해상으로 이동하는 고기압의 영향을 받으며 안정된 날씨가 이어지겠다.

건조특보가 발효된 서울을 포함한 일부 중부내륙과 강원도, 경북 북부는 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 건조한 상태가 이어지겠다. 바람도 다소 강하게 불어 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있어 산불 등 화재 예방에 주의가 필요하다. 건조특보는 중부지방과 남부 내륙을 중심으로 확대될 가능성도 있다.

제주를 중심으로는 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎, 산지는 시속 70㎞ 안팎으로 강하게 불겠고 시설물 관리에 유의해야 한다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보이겠다. 일부 중서부 지역은 오전과 밤에 농도가 다소 높아질 수 있으나 전반적으로 대기질은 무난한 수준을 유지하겠다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
25일 전국 내륙의 일교차는 얼마나 벌어질 전망인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로