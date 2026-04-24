서울경찰청, ‘수도치안 협력 강화’ 국제협력자문단 위촉식 개최

이미지 확대 박정보(앞줄 왼쪽 여섯번째) 서울경찰청장이 24일 ‘국제협력 자문단 위촉식’ 참석자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 서울경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 박정보(앞줄 왼쪽 여섯번째) 서울경찰청장이 24일 ‘국제협력 자문단 위촉식’ 참석자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 서울경찰청 제공

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서울경찰청은 24일 주한 아세안대사단(11개국) 등과 국제협력 자문단 위촉식을 열고 수도 치안 협력 강화 방안을 논의했다.서울청은 이날 오전 서울 종로구 서울청에서 주한 아세안대사단(11개국), 아세안 회원국 고위급 공무원단, 케이(K)-리스펙트 소사이어티 위원을 접견했다. 이번 접견은 외국인 대상 치안 안전 확보에 감사의 뜻을 전하기 위해 주한 아세안 대사단 측의 요청으로 추진됐다.서울청은 민병철 선플재단 이사장, 타니생랏 태국 대사(주한 아세안 대사단 위원장) 등 외국인 보호 활동 관계자 총 8명을 국제협력 자문위원 및 명예 자문위원으로 위촉했다.이들은 다문화 가족과 국내 거주 외국인 대상 편견과 차별을 지양하고 상호 이해 및 존중 인식을 높이는 ‘K-리스펙트 캠페인’에도 동참하기로 했다. 국내 거주 외국인, 다문화 가족 대상 범죄 예방 및 피해자 보호 지원 방안과 오는 6월 서울에서 개최될 국제 수도경찰협의체 행사에 대비한 국제 협력 방안에 대한 의견도 교환했다.박정보 서울경찰청장은 “외국인 대상 범죄 위협은 어느 한 나라 또는 한 기관이 홀로 대응할 수 있는 문제가 아니다”라며 “외국인 대상 범죄 예방 및 피해자 보호를 위한 협력 체계를 강화하겠다”고 밝혔다.