호남평야 농사 시작을 알리는 ‘낙양취입보 통수식’ 개최

이미지 확대 백파통수식. 전북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 백파통수식. 전북도 제공

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국내 대표 곡창지대인 호남평야의 한 해 농사 시작을 알리는 통수식이 열렸다.전북도는 23일 정읍시 태인면 낙양관리소에서 ‘2026년 안전영농기원 통수식(백파제)’을 개최했다고 밝혔다.통수식은 섬진강 수계를 기반으로 한 농업용수를 본격 공급하기에 앞서 무재해·무사고 영농을 다짐하는 전북 농업의 대표적 행사로 이날 참석자들은 풍년 농사와 안전한 영농을 기원했다.‘백파(百派)’는 낙양취입수문 기념비에 새겨진 ‘일원종시백파(一源從是百派)’에서 유래한 말로, 하나의 물줄기가 백 갈래로 퍼져 호남평야를 적신다는 의미를 담고 있다.낙양취입보를 통해 방류된 섬진강 용수는 총연장 154km의 용수로를 따라 정읍·김제·부안 일대 3만 3177ha에 달하는 농경지로 공급된다.이 물은 가뭄과 기후변화에도 안정적인 농업 생산을 뒷받침하는 핵심 기반 역할을 한다.도는 섬진강과 낙양취입보 등 주요 수자원 시설을 체계적으로 관리해 안정적인 농업용수 공급체계를 유지하고, 지속 가능한 농업환경 조성에 행정적 지원을 강화해 나갈 방침이다.김종훈 도 경제부지사는 “오늘 흘려보내는 농업용수 한 줄기 한 줄기가 농업인들의 땀과 정성 속에서 풍성한 결실로 이어지길 바란다”며 “기후변화에 대비한 안정적인 농업 기반 구축을 위해 용수 관리와 시설 운영에 만전을 기하겠다”고 말했다.