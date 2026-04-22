“사슴 5마리, 농장서 탈출…발견하면 119나 광명시로 신고하세요”

이미지 확대 지난해 2월 전남 순천 봉화산 아래 한 아파트 단지에 나타난 사슴떼. 사진은 기사 내용과 무관함. 독자 제공 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 지난해 2월 전남 순천 봉화산 아래 한 아파트 단지에 나타난 사슴떼. 사진은 기사 내용과 무관함. 독자 제공 서울신문DB

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경기 광명의 한 사슴 농장에서 사슴 5마리가 탈출해 시청 관계자들이 수색에 나섰다.22일 광명시 등에 따르면 이날 오후 12시 32분쯤 광명시 옥길동의 한 사슴 농장에서 사슴 5마리가 탈출했다.소방당국은 농장주 A씨로부터 “사슴 10마리가 탈출했다”는 신고를 받고 현장에 출동, 인근 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 5마리가 탈출한 것으로 파악했다.탈출한 사슴 5마리 가운데 3마리는 성체, 2마리는 새끼인 것으로 전해졌다.A씨의 농장에서는 탈출한 개체를 포함해 30여 마리의 사슴을 키우고 있었던 것으로 파악됐다.시는 이날 오후 2시 33분 재난문자를 통해 관련 내용을 알리며 “주민께서는 안전에 유의하시고 발견 시 119 또는 시청으로 신고 바란다”고 당부했다.시 관계자는 “시청 관계자들이 현장에 나가 탈출한 사슴들을 찾기 위해 수색 작업을 벌이고 있다”고 전했다.