구속 기로에 놓인 ‘ BTS의 아버지’

경찰, 방시혁 하이브 의장 영장 신청

상장 과정서 1900억 부당 이득 혐의

방 측 “장기간 수사 협조에도 유감”

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뉴시스

2026-04-22 10면

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경찰이 하이브 상장 과정에서 투자자들을 속여 지분을 매각하게 한 뒤 거액의 차익을 챙긴 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장에 대해 구속영장을 신청했다. 경찰이 관련 조사에 착수한 지 약 1년 4개월 만이다.서울경찰청 금융범죄수사대는 21일 자본시장법상 사기적 부정거래 혐의를 받는 방 의장에 대해 서울남부지검에 구속영장을 신청했다고 밝혔다.방 의장은 2019년 하이브 기업공개(IPO)를 앞두고 기존 투자자와 벤처캐피털(VC) 등에 “상장 계획이 없다”고 한 뒤, 자신과 연관된 사모펀드(PEF)에 지분을 넘기도록 유도한 혐의를 받는다. 이후 하이브가 상장하자 해당 사모펀드는 보유 주식을 매각했고, 방 의장은 사전에 맺은 주주 간 계약에 따라 매각 차익의 약 30%를 배분받은 것으로 조사됐다.경찰은 이 과정에서 방 의장이 1900억원 규모의 부당이득을 취한 것으로 보고 있다. 자본시장법은 금융투자상품 거래 과정에서 허위 사실을 이용하거나 부정한 계획으로 이익을 취하는 행위를 금지하는데, 50억원 이상 이득이 발생할 경우 무기 또는 5년 이상의 징역에 처할 수 있다. 서울경찰청은 “앞으로도 자본시장을 교란하는 범죄에 대하여 엄정 대처하겠다”고 밝혔다.경찰은 2024년 말 방 의장에 대해 입건 전 조사(내사)에 착수한 뒤 지난해 본격 수사에 돌입했다. 지난해 6월 한국거래소와 7월 하이브 본사를 잇달아 압수수색해 상장 심사 및 내부 자료를 확보했고, 8월에는 방 의장을 출국금지한 뒤 다섯 차례 소환 조사했다. 법원은 방 의장이 보유한 약 1500억원대 주식에 대한 추징보전을 인용했다.하지만 지난해 11월 방 의장에 대한 마지막 조사 이후 5개월동안 결론을 내놓지 않아 수사가 지지부진한 것 아니냐는 해석이 나왔다. 최근에는 주한 미국대사관이 방 의장의 미국 방문을 위해 출국금지 해제를 요청한 사실이 알려지며 논란이 일기도 했다. 그러나 경찰이 구속영장 신청에 나서면서 해당 요청은 사실상 받아들이지 않은 것으로 보인다.방 의장 측은 혐의를 부인하고 있다. 방 의장 측 변호인은 “장기간 성실히 수사에 협조했음에도 구속영장이 신청된 것은 유감”이라며 “향후 법적 절차에 충실히 임해 소명하겠다”고 밝혔다.이날 하이브 주가는 ﻿전 거래일 대비 2.35% 하락하며 24만 9000원에 주간 거래를 마쳤다.