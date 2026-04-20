돈봉투·부동산 투기·여론 조작…진흙탕 싸움된 임실군수 선거, 민주당 윤리감찰 목소리 높다

경선 진행 중에 돈통투 의혹 제기돼 갑론을박

부인 부동산 투기 문제 제기돼 지역 시끌시끌

전화 여론조사 조작으로 경찰 수사 대상 올라

민주당 중앙당 윤리감찰로 시시비비 가려야

이미지 확대 성준후(왼쪽에서 두번째) 예비후보 등 임실군수 선거에 나선 입지자들이 민주당 중앙당이 여론조사 조작 사건에 대해 윤리감찰을 실시하라고 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 성준후(왼쪽에서 두번째) 예비후보 등 임실군수 선거에 나선 입지자들이 민주당 중앙당이 여론조사 조작 사건에 대해 윤리감찰을 실시하라고 촉구하는 기자회견을 하고 있다.

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심민 현 군수의 3선 연임으로 무주공산이 된 전북 임실군수 선거전이 진흙탕 싸움으로 변질된 가운데 각종 의혹이 쏟아져 민주당 중앙당이 윤리감찰에 나서야 한다는 목소리가 높다.20일 서울신문 취재를 종합하면 민주당 임실군수 경선이 진행되고 있으나 돈봉투 살포와 부동산 투기 의혹이 제기돼 지역사회가 들썩이고 있다.이날 한 언론은 A후보 지지자가 임실군 삼계면에서 지난 19일 유권자에게 돈봉투를 전달하는 모습이 담긴 사진과 함께 금품선거 의혹을 제기했다. 신고를 접수한 경찰도 현장에 출동해 관련자들의 녹취 파일 등 핵심 증거를 확보, 수사에 착수했다.B 후보는 부인의 부동산 투기 의혹이 제기됐다. 부인 C씨가 소유한 전주시 완산구 중인동 일대 농지 3732㎡가 문제점으로 지적됐다. 농지법상 경자유전의 원칙을 위반, 민주당의 공천 기준에 부합하지 않는다는 주장이다.앞서 경찰은 작전 세력의 대포폰을 이용한 안심전화 여론조사 조작 혐의를 밝히기 위해 통신사에 대한 압수수색을 실시하는 등 수사망을 좁혀가고 있다.이에 A 후보는 “특정 언론에 보도된 해당 인물에게 선거운동과 관련, 어떠한 요청이나 관여도 없었고 금품을 통해 유권자를 매수한 사실도 없다”며 “최근 지지 선언 등으로 경선 흐름이 변화하는 상황에서 이를 흔들기 위한 시도가 아닌지 의심된다. 해당 언론사와 관련자들에 대해 즉각 법적 대응을 검토하고 있다”고 밝혔다.민주당 임실군수 경선이 갈수록 시끄러워지자 민주당이 윤리감찰을 실시해 잘못을 바로잡아야 한다는 여론이 높다.민주당 임실군수 1차 경선에서 탈락한 성준후 예비후보는 “본선에 진출한 두 후보에 중대한 하자가 발생했다”며 “경선을 중단하고 당이 윤리감찰을 실시할 것”을 요구했다.성 후보는 “유력 후보라는 사람들의 탈법 행위가 당선된 이후 사법리스크로 현실화하면 그 피해는 고스란히 지역사회와 주민들에게 돌아간다”며 “중앙당 차원에서 잘못된 관행을 바로잡아 본보기를 보여야 한다”고 강조했다.