박병규 “함께 살아가는 길 계속 생각할 것”

민주당 광산구청장 후보, 장애인의 날 맞아 메시지

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박병규 더불어민주당 광산구청장 후보는 20일 ‘장애인의 날’을 맞아, ‘의미를 다시 새기며 함께 살아가는 길을 계속 생각하겠다’는 메시지를 전했다.박 후보는 이날 SNS를 통해 “올해는 예비경선 후보의 신분으로 공식적인 기념을 할 수 없게 되었지만, 장애인의 날이 갖는 의미와 우리가 함께 만들어가야 할 변화의 방향은 변함이 없다”고 전했다.그는 “광산구는 그동안 누군가를 돕기 위한 정책이 아니라, 함께 살아가기 위한 최소한의 실천을 이어왔다”며, “저 역시 실천하며 함께 고민하고 배우며 조금씩 길을 넓혀 왔다고 생각한다”고 소회를 전했다.이어 “장애인의 날이 특별한 날로만 남지 않고 일상 속에서 존중과 배려가 실현되는 사회가 되어야 한다”면서 “광산이 그 변화의 시작점이 되어야 한다는 생각은 지금도 변함없다”고 덧붙였다.박 후보는 “지금은 비록 한 사람의 시민으로 마음을 전하지만, 함께 살아가는 길을 계속 생각하겠다”고 다짐했다.