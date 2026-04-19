정원오 측 “오세훈, 넥타이 색깔로 탄핵 갈지자 행보 못 지워”

“이해득실 따라 변신하는 시장에 서울 못 맡겨”
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6·3 지방선거 더불어민주당 서울시장 후보인 정원오 전 서울 성동구청장이 13일 강남구 건설회관에서 열린 서울도시정비조합협회 간담회에서 인사말을 하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 오세훈 서울시장이 마포구 아현1구역 현장을 방문해 ‘서울형 공공참여 주택사업’ 추진 방안을 발표하는 모습.
뉴스1
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정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선대위가 19일 오세훈 서울시장을 향해 “민주주의에 대한 원칙도 철학도 없이 정치적 이해득실에 따라 변신하는 시장에게 서울을 다시 맡길 수는 없다”고 밝혔다.
박경미 선대위 대변인은 이날 ‘넥타이 색깔은 바꿀 수는 있어도, 탄핵에 대한 갈지자 행보까지 지울 수는 없다’는 제목의 성명에서 “붉은색 넥타이를 버리고 연두색을 택한 오 시장의 타락한 정치적 욕망을 시민들은 이미 꿰뚫어 보고 있다”며 이같이 밝혔다. 전날 국민의힘 후보로 확정된 오 시장이 붉은색 대신 연두색 넥타이를 한 데 대해 “당 지지율이 바닥을 치자 손절하겠다며 당 색깔을 지워버린 것”이라고 지적했다.
앞선 탄핵 정국에서 오 시장의 행보에 대해서도 “오락가락 행태는 서울시민의 기억 속에 선명하게 박제되어 있다”고 주장했다. 오 시장이 지난해 12월 6일 소셜미디어(SNS)에서 ‘탄핵만이 능사가 아니다’라고 밝혔다가 같은 달 12일에는 탄핵소추가 필요하다는 입장으로 바뀌었다는 것이다.
김용일 서울시의원, 서대문구 장애인 한가족 한마당 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 16일 홍제천 폭포마당 및 폭포광장에서 열린 ‘제46회 장애인의 날 기념 서대문구 장애인 한가족 한마당’에 참석했다고 밝혔다. 이번 행사는 제46회 장애인의 날을 기념해 장애인에 대한 이해를 높이고 장애인의 재활 의욕을 고취하기 위해 마련됐다. ‘행복 300% 도전, 우리 서대문’이라는 슬로건 아래 진행된 행사에는 지역 장애인과 가족, 자원봉사자 등 수많은 시민이 참여해 성황을 이뤘다. 김 의원은 따뜻한 봄 햇살 아래 홍제천 변에 마련된 26개의 체험 및 홍보 부스를 일일이 방문했다. 특히 ‘햇살아래’ 등 각 부스에서 활동하는 자원봉사자들의 노고에 깊은 감사를 표하고, 행사에 참여한 장애인들과 손을 맞잡으며 소중한 마음을 나눴다. 이어 장애인들이 겪는 실질적인 어려움에 대해 깊은 공감을 표하며, 장애인, 특히 외부 활동이 어려운 은둔 장애인들이 사회로 나와 더 신나고 재밌게 생활할 수 있는 환경 조성이 시급하다고 강조했다. 그러면서 이들의 실질적인 삶의 질 향상을 위해 서울시의회 차원에서 체감도 높은 정책을 개발하고 말뿐이 아닌 신뢰를 더하기 위해 예
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박 대변인은 “오 시장이 국정 안정론을 내세우다 탄핵 찬성으로 돌아서고, 다시 기각 가능성에 기대는 비겁한 ‘갈지자’ 행보를 보였다”며 “소신의 유통기한이 일주일도 되지 않았던 것”이라고 비판했다. 이어 오 시장이 지난해 3월 TV조선 인터뷰에서 “기각 쪽 두 분, 각하 쪽 한 분 정도”라고 예측하고, 탄핵 찬성은 아니라고 밝힌 데 대해 “사법적 절차를 정치적 도박판으로 전락시킨 경거망동이자, 본인에게 유리한 결과를 유도하려는 불순한 압박”이라고 강조했다.
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