왕사남 이어 대군부인까지…경북도, K-콘텐츠 무대 떠올라

이미지 확대 경북도청 전정을 배경으로 최근 방영 중인 드라마 ‘21세기 대군부인’을 촬영 중인 모습. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북도청 전정을 배경으로 최근 방영 중인 드라마 ‘21세기 대군부인’을 촬영 중인 모습. 경북도 제공

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경북 지역을 배경으로 한 K-콘텐츠가 연이어 흥행가도를 달리면서 주요 촬영지로 떠오르고 있다.경북도는 최근 인기리에 방영 중인 드라마 ‘21세기 대군부인’이 호평을 받으면서 지역 주요 명소가 영화와 드라마 등 촬영지로는 물론 관광지로 주목을 받고 있다고 19일 밝혔다.21세기 대군부인에서 극 중 총리 관저와 국회의사당 장면이 경북도청 전정과 회랑을 배경으로 촬영됐다. 예천군 양궁장에서는 주인공들의 팽팽한 심리전이 돋보였던 ‘국궁장’ 대결 장면을, 경주시 오릉에서는 주인공들의 애틋한 감정을 연출하는 등 주요 무대가 됐다.지역 명소가 드라마 무대로 등장할 수 있었던 배경에는 도의 체계적인 행정 지원이 뒷받침됐다. 촬영지 발굴부터 섭외와 촬영 허가까지 전 과정을 원스톱으로 지원하고, 유관기관과의 협조를 통해 행정 절차를 신속히 처리하는 등 적극적인 지원을 펼치는 중이다.재정 지원 포함해 촬영 환경 조성을 위한 맞춤형 행정 서비스도 병행하고 있다. 문경새재·가은·마성 등 도내 3대 세트장을 중심으로 영상 인프라를 확충하고, 관련 시설을 국가 차원의 공공재로 관리할 수 있도록 건의하는 등 기반 개선에도 나서고 있다.이를 통해 지역을 배경으로 최근 3년 간 약 300여편의 영화와 드라마 촬영을 유치했다. 천만 관객을 돌파한 영화 ‘왕과 사는 남자’와 넷플릭스 화제작 ‘폭싹 속았수다’가 대표적이다.​박찬우 경북도 문화관광체육국장은 “경북의 다채로운 매력을 전 세계 시청자들에게 전달해 경북을 K-영상 산업의 핵심 거점으로 육성해 나가겠다”고 했다.