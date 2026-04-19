오세훈 “선열 바람은 단지 정권 교체 아냐”

오세훈 “헌법 정신, 정의·상식 흔들리지 않는 사회 ”
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4·19혁명 66주년, 기념사하는 오세훈 시장
오세훈 서울시장이 18일 서울 광화문광장에서 열린 4·19혁명 66주년 서울시 기념행사에서 기념사를 하고 있다.
연합뉴스
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국민의힘 서울시장 후보로 확정된 오세훈 서울시장이 4·19혁명 66주년을 맞아 “선열들이 바란 건 단지 정권 교체가 아닌 헌법 정신이 흔들리지 않는 사회”라고 지난 18일 밝혔다.
19일 서울시에 따르면 오 시장은 전날 광화문광장 육조마당에서 열린 ‘4·19혁명 66주년 서울시 기념행사’에서 “66년 전 결연한 용기로 오늘날 우리가 누리는 자유와 권리의 토대를 닦아준 선열들이 바란 것은 단지 정권 교체가 아닌 헌법 정신, 정의와 상식이 흔들리지 않는 사회”라고 강조했다.
이어 그는 “법과 원칙이 예외 없이 존중받고 자유와 정의가 보편적 상식이 되는 사회를 위해 서울시는 유공자 여러분께 예우를 다하고 자유민주주의 가치를 굳건히 수호해 나갈 것”이라고 말했다.
김용일 서울시의원, 서대문구 장애인 한가족 한마당 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 16일 홍제천 폭포마당 및 폭포광장에서 열린 ‘제46회 장애인의 날 기념 서대문구 장애인 한가족 한마당’에 참석했다고 밝혔다. 이번 행사는 제46회 장애인의 날을 기념해 장애인에 대한 이해를 높이고 장애인의 재활 의욕을 고취하기 위해 마련됐다. ‘행복 300% 도전, 우리 서대문’이라는 슬로건 아래 진행된 행사에는 지역 장애인과 가족, 자원봉사자 등 수많은 시민이 참여해 성황을 이뤘다. 김 의원은 따뜻한 봄 햇살 아래 홍제천 변에 마련된 26개의 체험 및 홍보 부스를 일일이 방문했다. 특히 ‘햇살아래’ 등 각 부스에서 활동하는 자원봉사자들의 노고에 깊은 감사를 표하고, 행사에 참여한 장애인들과 손을 맞잡으며 소중한 마음을 나눴다. 이어 장애인들이 겪는 실질적인 어려움에 대해 깊은 공감을 표하며, 장애인, 특히 외부 활동이 어려운 은둔 장애인들이 사회로 나와 더 신나고 재밌게 생활할 수 있는 환경 조성이 시급하다고 강조했다. 그러면서 이들의 실질적인 삶의 질 향상을 위해 서울시의회 차원에서 체감도 높은 정책을 개발하고 말뿐이 아닌 신뢰를 더하기 위해 예
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이날 행사에는 4·19 공법 단체, 보훈 단체, 시민 등 2000여명이 참석했다.
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