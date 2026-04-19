“늑구가 돌아와 한화가 이겼다”...대전은 늑구앓이중

이미지 확대 지난 17일 포획 후 낚싯바늘 제거 시술을 받고 회복 중인 늑구. 오월드 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 17일 포획 후 낚싯바늘 제거 시술을 받고 회복 중인 늑구. 오월드 제공

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열흘간의 탈출 끝에 생포돼 대전 오월드로 복귀한 늑대 ‘늑구’에 대한 관심이 여전히 뜨겁다.늑구의 일거수일투족이 연일 화제를 모으고 있다.19일 대전시 등에 따르면 대전의 한 전자제품 판매점이 대형 전광판을 통해 송출 중이던 ‘늑구야 돌아와’ 메시지를 지난 17일부터 ‘늑구야 돌아와서 고마워’로 바꿔 송출하고 있다.대전지역 온라인 커뮤니티와 SNS에도 연일 늑구 소식이 전해지고 있다.생포 직후부터 SNS를 통해 늑구 상태를 공유한 이장우 대전시장은 ‘늑구가 돌아오니 축구, 야구 모두 승리했네’라는 글을 올렸다.시민들은 “한화울브스로 이름을 바꿔야”, “늑구는 대전의 승리 요정” 등의 댓글을 달기도 했다.대전관광공사에는 늑구 굿즈, 늑구 캐릭터, ‘늑구의 모험’ 동화책, 늑구 발바닥 빵, 한정판 귀환 기념 티셔츠 등을 만들어 달라는 제안이 쇄도하는 것으로 전해졌다.이번 대전지역 지방선거 출마자들도 너도나도 늑구의 귀환 소식을 전하고 있다.더불어민주당 대전시장 후보로 확정된 허태정 전 대전시장은 “늑구야 건강히 돌아와줘서 고마워”라며 관리 소홀로 맹수가 동물원을 빠져나간 사실은 되짚어야 한다는 글을 올렸다.현재 늑구는 오월드 내 격리 공간에서 먹이를 섭취하며 휴식을 취하고 있다.체중이 3㎏ 줄었지만, 전날 분쇄한 소고기와 생닭 650g을 다 먹고 무리 없이 소화한 것으로 전해졌다.오월드는 늑구가 부모·형제들과 함께 무리 생활을 해왔던 만큼 체력을 회복하고 안정을 찾는 대로 다시 이들과 함께 지내도록 할 예정이다.오월드 관계자는 “잘 적응하고 있어 곧 합사를 할 수 있을 것 같다. 늑구 상태를 궁금해하는 분들이 많아 당분간은 계속 안내할 계획”이라고 밝혔다.