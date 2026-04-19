정원오 “4·19 정신, 내란 종식 출발점…서울시정 기준 삼겠다”

정원오 “더 공정·투명한 서울”

이미지 확대 발언하는 정원오 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 17일 오전 서울 용산구 강태웅 용산구청장 후보 선거사무소에서 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 발언하는 정원오 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 17일 오전 서울 용산구 강태웅 용산구청장 후보 선거사무소에서 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.

뉴시스

정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 4·19 혁명 66주년을 맞은 19일 “시민과 함께 민주주의를 지키고, 더 공정하고 더 투명한 서울을 만드는 데 끝까지 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

정 후보는 이날 페이스북에서

“

4·19 정신으로 내란을 끝내고 민주주의를 바로 세우겠다

”

며 이같이 강조했다.

그는

“

대한민국의 민주주의는 결코 우연히 주어지지 않았다

”

며

“

3·15 부정선거에 맞선 마산 시민들의 외침과 김주열 열사의 희생이 잠들어 있던 국민의 분노를 일깨웠고, 마침내 4·19 혁명으로 이어졌다

”

고 평가했다.

이어

“

이제 내란을 완전히 종식하고, 민주주의를 다시 바로 세워야 한다

”

며

“

4·19 정신은 그 출발점이다. 저는 이 정신을 서울시정의 흔들리지 않는 기준으로 삼겠다

”

고 덧붙였다.

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