고양 10층 건물 옥상서 고교생 추락사

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

고양 10층 건물 옥상서 고교생 추락사

한상봉 기자
한상봉 기자
입력 2026-04-19 07:51
수정 2026-04-19 07:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

경찰 “타살 혐의점 확인되지 않았다”

이미지 확대
서울신문DB
서울신문DB
경기 고양시의 한 건물 옥상에서 고등학생이 추락해 숨진 사고와 관련해 경찰이 현재까지 타살 등 범죄 혐의점은 확인되지 않았다고 19일 밝혔다.

앞서 지난 18일 오후 12시 37분쯤 고양시 일산동구 장항동의 한 10층 건물 인근 바닥에 10대 A군이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다. A군은 심정지 상태로 발견돼 현장에서 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

경찰은 A군이 사고 당시 또래 일행과 함께 건물 옥상에 올라간 정황을 확인하고, 옥상에서 추락한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석과 목격자 진술 확보를 통해 사고 경위를 확인하는 한편, 필요할 경우 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰해 정확한 사망 원인을 규명할 방침이라고 밝혔다.

경찰 관계자는 “여러 가능성을 열어두고 수사를 진행하고 있다”고 말했다.

한상봉 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
현재까지 경찰이 확인한 범죄 혐의점은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로