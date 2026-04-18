[속보] 룸살롱 접대받고 女인플루언서 사건 덮은 경찰청 간부… 직위 해제

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[속보] 룸살롱 접대받고 女인플루언서 사건 덮은 경찰청 간부… 직위 해제

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-04-18 14:15
수정 2026-04-18 14:20
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서울 서대문구 경찰청. 서울신문DB
서울 서대문구 경찰청. 서울신문DB


유명 인플루언서의 사기 혐의 사건을 무마하려 한 의혹을 받는 경찰청 경정 A씨가 직위 해제됐다.

경찰청 감찰담당관실은 18일 언론 공지를 통해 “강남경찰서 수사 무마 의혹 사건과 관련해 A 경정을 직위 해제했다”고 공지했다.

필라테스 학원 프랜차이즈 모델로 활동하며 이름을 알린 유명 인플루언서 B씨는 2024년 7월 가맹점주들로부터 사기와 가맹사업법 위반 혐의로 고소당했으나, 강남서 수사1과는 같은 해 12월 해당 사건에 대해 ‘혐의 없음’으로 불송치 결정을 내렸다.

B씨는 주가조작 의혹으로 수사를 받고 있는 재력가 이모씨의 아내다. 이씨는 A 경정과 강남서 수사1과 팀장이었던 C 경감에게 아내 관련 수사를 무마해달라고 청탁한 의혹으로도 수사받고 있다.

이씨의 주가조작 사건을 들여다보던 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 이러한 청탁 정황을 포착하고 지난달 말과 이달 초 각각 강남서와 경찰청을 압수수색하며 수사를 확대했다.

검찰은 이씨가 평소 친분이 있던 A 경정을 통해 C 경감을 만나 룸살롱에서 접대하며 금품을 건넨 것으로 의심하고 있다. 또한 C 경감이 B씨 사건과 관련된 영장 신청 내용 등 수사 정보를 외부로 유출했을 가능성도 조사 중이다.

현재 C 경감은 팀원으로 강등된 뒤 직위 해제된 상태다.
이정수 기자
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