공포영화 ‘살목지’에 한밤중 차량 200여대 몰려…예산군, 통행금지

이미지 확대 충남 예산군과 경찰이 공포 영화 배경이 된 살목지 인근에서 차량을 통제하고 있다. 군 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 예산군과 경찰이 공포 영화 배경이 된 살목지 인근에서 차량을 통제하고 있다. 군 제공

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충남 예산군은 최근 공포 영화 ‘살목지’ 개봉 이후 공포 체험을 목적으로 한 야간 방문 자제를 당부했다.17일 예산군에 따르면 살목지 속 배경이 된 저수지 인근에 현장 안전관리 강화를 위해 차량 24시간 통제와 오후 6시 이후 보행자 통행금지 조치를 시행한다.군이 야간 통행 제한 조치에 나선 이유는 이곳을 배경으로 한 영화 ‘살목지’가 개봉하며 야간 방문객이 크게 증가했기 때문이다.영화 개봉 후 소셜미디어엔 한밤중 살목지 인근에 차량들이 줄지어 서 있는 사진이 공유되기도 했다.살목지 일대는 도로가 협소하고 야간 시야 확보가 어려워 안전사고 우려가 큰 지역으로, 무분별한 야간 방문에 따른 주민 불편도 지속되고 있다.군 확인 결과 16일 오전 1시~3시까지 저수지에 약 200여대의 차량이 몰렸다. 17일 오전 1시쯤에도 100여대의 차량이 몰려 안전사고가 우려되고 있다.예산경찰서는 야간 시간대 교대 순찰 체계를 운영하며 현장을 관리하고 있다.군 관계자는 “살목지를 찾는 방문객의 안전이 최우선”이라며 “통행 제한 조치에 적극 협조해 주시길 바란다”고 당부했다.영화 배경인 예산군 광시면 ‘살목지’는 1982년 농업용수 공급을 위해 조성한 저수지다.이곳을 배경으로 한 영화 ‘살목지’는 정체불명의 살목지에서 형체가 포착되고, 과학으로 설명되지 않는 일들이 연달아 발생하며 주인공들이 혼란에 빠지는 내용을 담고있다.