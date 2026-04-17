군산 맥아로 만든 ‘미국 독립 250주년 기념맥주’ 선보인다

이미지 확대 군산 맥주. 군산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 군산 맥주. 군산시 제공

이미지 확대 군산시는 지난 16일부터 18일까지 서울 COEX에서 열린 ‘2026 대한민국 맥주박람회’에 참가해 군산맥아와 ‘군산 수제맥주＆블루스 페스티벌’을 중심으로 수제맥주 도시브랜드를 홍보하고 있다. 군산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 군산시는 지난 16일부터 18일까지 서울 COEX에서 열린 ‘2026 대한민국 맥주박람회’에 참가해 군산맥아와 ‘군산 수제맥주＆블루스 페스티벌’을 중심으로 수제맥주 도시브랜드를 홍보하고 있다. 군산시 제공

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군산맥아로 만든 특별한 맥주가 미국대사관 독립기념 행사에서 공개된다.전북 군산시는 주한미국대사관과 협력해 ‘미국 독립 250주년 기념맥주’를 공동 제작하기로 했다고 17일 밝혔다.군산맥아와 미국산 홉을 활용한 이 맥주는 미국대사관 독립기념 행사에서 선보일 예정이다.시는 지난 16일부터 18일까지 서울 COEX에서 열린 ‘2026 대한민국 맥주박람회’에 참가해 군산맥아와 ‘군산 수제맥주＆블루스 페스티벌’을 중심으로 수제맥주 도시브랜드를 홍보하고 있다.이번 박람회는 10여 개국 250여 개 업체가 참여하고 약 3만 명이 방문한 국내 최대 규모의 맥주 전문 전시행사다.시는 국산 양조원료인 군산맥아를 활용한 제품 개발과 스토리 마케팅 전략으로 접근했다.또한 수입 맥아 의존도가 높은 현실 속에서 국산 원료 기반 제품이 지역 산업과 관광 활성화로 이어질 수 있다는 점을 집중적으로 알렸다.박람회 현장에서는 군산맥아에 대한 관심이 높아지며 서울 강남의 수제맥주 업체와 원료 공급을 확정했고, 여러 브루어리와 구매 상담도 진행해 유통 확대 기반을 마련했다.특히 주한미국대사관과 ‘미국 독립 250주년 기념맥주’ 협업을 성사시켰다.아울러 군산시와 지속적으로 교류를 이어오고 있는 대만 신북시 ‘타이완 헤드 브루어스’도 군산시 홍보관에 참여해 협력을 이어갔다.시 관계자는 “군산은 군산맥아를 기반으로 수제맥주 도시로 성장하고 있다”며 “K-주류산업의 농업적 가치를 선도하는 도시로 발전해 나가겠다”고 밝혔다.