“교도관 직업, 만족하세요?” 묻자…“살려주세요” 교도관들 상황

이미지 확대 서울남부구치소 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 서울남부구치소 인스타그램 캡처

이미지 확대 교정시설 내부에 인분을 뿌리는 모습. KBS 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 교정시설 내부에 인분을 뿌리는 모습. KBS 보도화면 캡처

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포화 상태가 된 교정시설 안에서 교정 공무원들이 인력 부족에 시달리는 가운데 눈물을 흘리며 “(교도관 생활이) 행복하다”고 말하는 교도관들의 영상이 공개됐다.서울남부구치소는 16일 공식 소셜미디어(SNS)에 “얼마나 행복한지 감도 안 온다”며 ‘교도관 직장 만족도 조사’란 제목의 영상을 올렸다.영상에서 교도관들은 ‘교도관 생활 만족하세요’란 질문에 “너무 즐겁게 생활하고 있다”, “정말 만족하고 있다”, “정말 좋다”, “이만한 직장이 없다”고 답하지만 모두 하나같이 서러운 감정을 억누르듯 입술이 떨리고 있다.인공지능(AI)을 활용해 제작한 것으로 추정되는 이 영상은 실제와는 다른 현장 상황을 유머러스하게 표현한 것으로 보인다.서울남부구치소는 “낯설고도 어려운 직업이다. 교도관 할만합니다”라면서도 “살려주세요”라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.교도관들의 근무 환경은 열악한 수준이다. 법무부 통계에 따르면 올해 1월 기준 전국 교정시설 수용 정원은 5만 614명이지만 실제 수용 인원은 6만 5279명으로, 수용률은 129%에 달한다. 교도관 1명이 평균 50여명의 수용자를 관리해야 하는 과밀수용 상황이 일상화되면서 업무 부담과 스트레스는 크게 늘었다.지난 14일 KBS는 교도관들의 열악한 근무 환경을 공개했다. 매체가 공개한 영상을 보면 수용자는 교도관을 향해 주먹을 날리거나 욕설을 퍼붓는 등 난동을 부렸다. 또 인분을 뿌리기도 했다.현장의 어려움이 교도관들의 정신적 고통으로 이어진다는 조사 결과도 있다.법무부가 전국 54개 교정기관 교정공무원 5600명을 대상으로 한 정신건강 실태 조사에서 전체의 19.6%(1108명)가 ‘정신건강 위험군’으로 분류됐다.이들은 수면 문제(8.61점), 번아웃(7.98점), 단절감(7.72점) 등을 가장 많이 호소하는 것으로 조사됐다. 일반 성인보다 자살 계획 경험률은 약 2.7배, 자살 시도 경험률도 약 1.6배 높았다.재소자 과밀 수용은 이같은 문제의 근본적 원인으로 꼽힌다.범죄자들이 재입소하는 것도 문제다. 2024년 수형자 중 입소 무경력자는 2만 3245명(56.8%)이었으나, 1회 입소 경력자는 7529명(18.4%), 4회 이상도 5086명(12.4%)에 달했다.정성호 법무부 장관은 지난 1월 화성직업훈련교도소에서 이뤄진 현장진단에서 “수용자 1명당 연간 3000만원이 드는데, 이들이 출소 후 재범할 경우 사회적 비용은 두 배가 된다”며 “교정시설 환경 개선과 현장 근무자 처우 개선을 최우선 과제로 삼아 성과를 만들어가겠다”고 밝혔다.