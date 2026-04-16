이원택 의원 민주당 전북지사 후보로 최종 확정

최고위 확정으로 경선절차 종료

이달 말 의원직 사퇴 후 후보 등록

이미지 확대 민주당 전북지사 후보로 최종 확정된 이원택 의원. 닫기 이미지 확대 보기 민주당 전북지사 후보로 최종 확정된 이원택 의원.

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이원택 의원(군산시김제시부안군을 )이 16 일 더불어민주당 전북특별자치도지사 후보로 최종 확정됐다 .민주당 최고위는 이날 이 의원을 전북지사 후보로 최종 확정했다고 밝혔다. 이로써 말도 많고 탈도 많았던 전북지사 경선절차가 완료되고, 이 후보의 본선 진출이 결정됐다 .이 후보는 향후 국민주권정부에 걸맞는 도민주권 지방정부 시대를 열어 나가기 위해 참여형 선대위를 구성할 계획이다. 도민들이 기획과 실행과정에 동참함으로써 도정운영의 성과도 직접 체감할 수 있는 방식으로 공유하는 시스템을 만들어 나가겠다는 취지다 .통합 도지사를 천명한 이 후보는 이번 경선 과정에서 발생한 갈등과 대립을 치유하고 봉합하는 데에도 주력해 나가기로 했다. 경선에 참여한 다른 후보의 비전과 정책을 민선 9 기 도정에 지혜롭게 녹여내는 것은 물론 , 기존 후보들 및 후보별 주요 지지층과의 직접적인 소통을 통해 전북의 대전환을 이끌어 나갈 예정이다 .이 후보는 “ 저를 선택해주신 도민과 당원 여러분의 승리 ”라며 “ 무거운 책임감을 가지고 이번 지방선거에서 더불어민주당의 필승에 기여하는 밀알이 되겠다 ” 고 소감을 밝혔다 .한편 이 후보는 4 월말 경 국회의원직을 사퇴하고 공식 도지사 후보로 등록할 예정이다 .