‘산재와의 전쟁’ 통했나… 건설업 사망자 45% 감소

1분기 113명 전년보다 17.5% 줄어

노동부 “점검·예방에 집중한 결과”

2026-04-15 12면

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올해 1분기 산업재해 사망자가 1년 전보다 두 자릿수 감소폭을 기록하며 역대 최저치를 기록했다. 특히 건설업종 사망자가 45%에 이르는 큰 낙폭으로 감소했다. 정부는 “산재와의 전쟁을 선포하고 근로감독을 강화한 결과”라고 밝혔다.고용노동부가 14일 발표한 ‘2026년 1분기 재해조사 대상 사망사고 발생 현황 잠정 결과’에 따르면 1분기 산재 사망자는 113명으로 전년 137명에서 24명(17.5%) 줄었다. 같은 분기 기준으로 2022년 통계 작성 이후 가장 적었다. 앞서 2022년 157명, 2023년 128명, 2024년 138명씩 기록했다.업종별로 보면 건설업 사망자가 39명으로 지난해 71명에서 32명(45.1%) 감소했다. 기타 업종도 22명으로 전년보다 사망자 수가 15명(40.5%) 줄었다.노동부는 “지난해 하반기부터 소규모 사업장을 대상으로 점검·감독을 확대하고, 지방정부·관계부처·민간기관과 협업을 강화한 것이 건설업과 기타 업종의 산재 사망자 감소에 영향을 미쳤다”고 분석했다. 다만 일각에서는 건설 경기 침체로 작업량이 줄어 산재가 감소한 게 아니냐는 의문이 제기된다. 이에 대해 노동부는 “건설업 불황은 지난해 1분기에도 있었다”면서 “건설 규모가 줄면 안전 투자 비용이 크지 않은 소규모 사업장에서 사고가 더 자주 발생하는 경향이 나타나기 때문에 산재 감소는 점검과 예방 지원이 집중된 결과라고 봐야 한다”고 반박했다.제조업 산재 사망자는 52명으로 지난해보다 23명(79.3%) 늘었다. 대전 안전공업 화재로 14명이 사망한 영향이 컸다. 사고 유형별로는 추락으로 인한 사망자가 31명으로 지난해보다 절반이 줄었다. 물체에 맞음(13명), 무너짐(8명), 깔림·뒤집힘(12명) 등에서 사망자가 감소했다. 제조업에서 빈번한 끼임(11명), 부딪힘(11명)은 전년과 같았다. 화재·폭발은 20명으로 10명 증가했다.노동부는 추락사고 예방을 위해 김영훈 장관 명함에 새겼던 ‘떨어지면 죽습니다’ 경고 문구를 ‘안전대를 걸면 떨어져도 죽지 않습니다’로 바꿔 추진하기로 했다.