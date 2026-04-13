부산 해동용궁사에서 석등 윗부분 떨어져 2명 부상

이미지 확대 13일 해동용궁사 경내 계단 주변에 설치된 석등 상부가 떨어져 있다. 석등이 떨어지면서 비계용 쇠 파이프가 쓰러져 주변을 지나던 여성 2명이 경상을 입고 병원에서 치료받고 있다. 부산경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 13일 해동용궁사 경내 계단 주변에 설치된 석등 상부가 떨어져 있다. 석등이 떨어지면서 비계용 쇠 파이프가 쓰러져 주변을 지나던 여성 2명이 경상을 입고 병원에서 치료받고 있다. 부산경찰청 제공

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부산 관광명소인 기장군 해동용궁사에서 석등이 파손되면서 관광객 2명이 다쳤다.13일 부산소방재난본부와 기장경찰서에 따르면 이날 오후 3시 10분쯤 해동용궁사 경내 계단 주변에 있던 석등 윗부분이 강한 바람 때문에 떨어졌다.그러면서 석등을 지지하던 길이 6m 정도인 비계용 쇠 파이프가 쓰러져 주변에 있던 50대 여성 A씨, 60대 여성 B씨의 머리에 부딪혔다. 이 사고로 A, B씨는 머리에 경상을 입고 병원으로 이송돼 치료받고 있다.소방에 따르면 이 장소에서 소로 확장 공사가 진행 중이어서 비계용 쇠 파이프와 가림막이 설치돼 있었다.경찰은 해동용궁사 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.