울산 고유가 피해지원금 ‘1421억원’ 규모 지원

김두겸 울산시장, 13일 종합대책 발표
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김두겸 울산시장이 13일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열어 울산시 고유가 위기극복 대책을 발표하고 있다. 울산시 제공
울산시가 중동 정세 불안에 따른 고유가·고물가 상황에 대응하기 위한 종합대책을 내놨다.
김두겸 울산시장은 13일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열어 “고유가 피해지원금 지방비 284억 원을 전액 시비로 부담할 계획이며, 고유가 대응 시 자체 특화사업 442억원도 추가경정예산에 반영할 예정”이라고 밝혔다.
시는 소득 하위 70% 시민에게는 1인당 최소 15만원에서 취약계층 최대 60만원까지 울산사랑상품권(울산페이) 등으로 차등 지급된다. 전체 지원 규모는 약 1421억원에 달한다.
시는 정부 지원의 사각지대에 놓인 소상공인·중소기업·농어업인 등의 부담 완화를 위해 이번 추경에 고유가 대응 시 자체 특화사업 442억원을 편성할 계획이다.
시는 중소기업과 소상공인 경영안정자금 공급 규모를 기존 3100억원에서 3600억원으로 확대하고, 대출 이자의 일부(1.2~2.5%)를 보전하기로 했다. 중소기업육성기금도 800억원 규모로 확충한다.
시는 침체된 지역경제 활성화를 위해 울산페이 발행에 114억원을 추가 투입하고, 캐시백 한도를 월 30만원에서 50만원으로 상향조정했다. 또 포장재 가격 상승으로 어려움을 겪는 소상공인에게는 구입비도 지원한다.
이와 함께 시는 유가 상승 직격탄을 맞은 화물·버스 업계에 각 100억원의 유가 보조 및 재정 지원을 실시하고, 농어업인에게는 면세유 인상분의 30%를 한시 지원한다. 또 저소득 가구의 노후 냉난방기 교체를 돕고, 사회복지시설에 대한 차량 및 유류비를 지원하는 등 민생 안정에도 주력한다.
이상훈 서울시의원 “서울 패션봉제산업 살리려면 현재와 같은 파편화된 지원체계 혁파해야”
서울시의회 기획경제위원회 이상훈 의원(더불어민주당, 강북2)은 지난 8일 서울시청 서소문2청사에서 열린 ‘서울 패션봉제분야 의견 청책 간담회’에 참석해 서울 도심제조업의 핵심인 패션봉제산업의 위기를 돌파하기 위한 대안을 제시하고 서울시의 전면적인 정책 개혁을 촉구했다. 이번 간담회는 패션봉제산업 지원을 담당하는 서울시 경제실과 자치구 담당자, 서울패션허브 등 봉제지원기관, 봉제업체 대표들이 참여한 가운데 노동자 고령화와 인력난 등 패션봉제 현장의 애로사항을 청취하고 실질적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 이 의원은 현재 서울경제진흥원, 서울디자인재단, 서울패션허브 등 여러 단위로 흩어져 있는 패션봉제 지원체계의 비효율성을 지적하며 기획에서 제조, 유통에 이르는 가치사슬(Value Chain)을 유기적으로 통합 지원할 컨트롤타워의 필요성을 강조했다. 그는 “현재와 같이 지원기관에서 서울시 사업을 단순 대행하는 수준을 넘어 산업 발전을 위한 종합 비전을 수립하고 일관성 있게 정책을 추진할 전담 지원조직을 구축해야 한다”고 역설했다. 또한 서울시와 자치구 간의 명확한 역할 분담을 통해 효율적인 지원체계의 정립을 촉구하며 “서울시는 글로벌 판촉 지원, 산
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김 시장은 “이번 대책이 시민들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 시의회와 긴밀히 협력해 추경안을 차질 없이 추진하겠다”며 “지역경제 회복을 위한 지원을 멈추지 않겠다”고 강조했다.
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