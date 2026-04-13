태광그룹에 고객 신용정보 넘긴 계열 저축은행… 법원 “과징금 10억 취소하라” 이유는?

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법원 이미지. 서울신문DB
그룹사에 고객의 개인신용정보 수십건을 동의 없이 제공한 계열사 저축은행에 각각 부과된 10억원대 과징금을 취소하라는 1심 판단이 나왔다. 위법성은 인정되지만 금액이 지나치게 높게 산정됐다는 취지인데, 금융위원회는 이에 불복해 항소했다.
13일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정3부(부장 최수진)는 예가람저축은행과 고려저축은행이 과징금을 취소해달라며 금융위원회를 상대로 낸 소송에서 지난 2월 원고 승소로 판결했다.
예가람저축은행과 고려저축은행은 태광그룹의 계열사다. 이들은 2014년부터 상호업무협약을 맺고 협의회를 조직한 뒤, 각 계열사가 협의회에 인력을 파견해 기획·인사·재무·법무 등 업무 전반에 관한 지원을 받았다.
이 과정에서 예가람은 2019년 12월∼2021년 11월 법률검토, 경영현황 보고 등을 위해 관계사에 대출 금액과 연대보증인 정보 등 고객 63명의 개인신용정보 77건을, 고려는 2018년 4월∼2021년 11월 고객 71명의 개이신용정보 71건을 각각 동의 없이 넘겼다.
이에 금융위는 2024년 12월 신용정보법 위반으로 예가람저축은행에 10억 3400만원, 고려저축은행에 9억 4800만원의 과징금을 각각 부과했다.
저축은행들은 해당 정보는 법률자문을 위해 제공됐을 뿐 신용판단에 활용되지 않아 신용정보법상 ‘개인신용정보’가 아니고, 정보 주체의 동의가 필요한 ‘제3자 제공’도 아니라며 소송을 냈다.
재판부는 해당 서류에 고객 성명과 주소, 대출 사실, 신용등급 등이 기재돼 있고 이는 신용판단에 필요한 정보이므로 개인신용정보가 맞고, 협의회에 제공한 것 역시 제3자 제공에 해당한다고 봤다.
다만 과징금 액수는 위반행위에 비해 과하다는 게 법원의 판단이었다. 재판부는 “저축은행들이 대가를 받고 개인신용정보를 제공한 것은 아니고, 신용정보 주체에게 2차적인 피해를 입혔다고 볼만한 정황도 발견되지 않는다”며 “위법성이나 비난가능성이 상당히 낮은 것으로 볼 여지가 많다”고 했다.
이어 “매출액을 기준으로 산정된 과징금을 그대로 부과하는 것은 다소 과다한 측면이 있고, 신용정보법상 명확한 기준이나 선례가 정립돼 있지도 않다”고 지적했다.
박수빈 서울시의원, ‘2년 연속’ 쿠키뉴스 선정 지방자치단체 우수 의정대상 수상 영예
서울시의회 행정자치위원회 박수빈 부위원장(더불어민주당, 강북4)이 쿠키뉴스가 주관하는 ‘2026 지방자치단체 우수 의정대상(광역의원 부문)’을 수상했다. 지난해에 이은 2년 연속 수상으로 박 의원의 탁월한 의정 역량을 다시 한번 입증한 쾌거다. 쿠키뉴스는 2022년부터 지방자치 발전과 주민복지 향상에 기여한 기초단체장과 광역의원을 발굴해 시상해 왔다. 올해는 ▲기관 자율 혁신 ▲협력 ▲포용적 행정 ▲신뢰받는 정부 ▲혁신 확산 등을 평가 기준으로, 현장 기자들의 엄격한 검증 과정을 거쳐 기초단체장 3명, 광역의원 11명 등 총 14명을 최종 수상자로 선정했다. 박 의원은 제11대 서울시의회에서 집행부를 향한 날카로운 시정질문과 시정 전반에 대한 빈틈없는 견제, 조례 개정 등을 통한 제도적 대안 마련에 앞장서며 ‘일하는 시의원’의 표본을 보여주었다는 평가를 받았다. 특히 그는 통찰력 있는 시정질문으로 서울항·한강버스·감사의정원·세운지구 등 시 주요 사업의 난맥상을 예리하게 짚어내며 감시자 역할을 충실히 수행했다. 아울러 ▲공유재산 조례 개정을 통한 재산관리의 투명성 제고 ▲교통사고조사원 2차 사고 예방 대책 마련 ▲전국 최초 청소년 섭식장애 지원 조례 발의
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이에 따라 재판부는 “처분사유가 인정되나 과징금 액수가 과다해 금융위가 재량권을 일탈·남용한 위법이 있으므로, 각 처분은 취소돼야 한다”고 판결했다．
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1심 재판부가 저축은행들의 과징금 취소 소송에서 내린 결론은?