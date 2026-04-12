경부고속도로 달리던 버스서 불…운전자·승객 모두 대피

이미지 확대 화재가 발생한 고속버스. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 화재가 발생한 고속버스. 연합뉴스

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경부고속도로를 달리던 버스에서 불이 나 운전자와 승객들이 대피했다.12일 경찰 등에 따르면 이날 오후 3시 58분쯤 경부고속도로 서울 방향 기흥휴게소(경기 용인시 기흥구) 인근을 달리던 고속버스에서 불이 났다.세종시에서 출발해 서울시 강남구로 향하던 이 버스에는 운전자와 승객 20여명이 탑승하고 있었다. 이들은 불이 확산하기 전 모두 버스에서 내려 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.신고를 받고 출동한 소방 당국은 오후 4시 20분쯤 불을 완전히 껐다.경찰과 소방 당국은 버스 앞부분에서 불이 시작한 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사 중이다.