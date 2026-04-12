경부고속도로 달리던 버스서 불…운전자·승객 모두 대피

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화재가 발생한 고속버스. 연합뉴스
경부고속도로를 달리던 버스에서 불이 나 운전자와 승객들이 대피했다.
12일 경찰 등에 따르면 이날 오후 3시 58분쯤 경부고속도로 서울 방향 기흥휴게소(경기 용인시 기흥구) 인근을 달리던 고속버스에서 불이 났다.
세종시에서 출발해 서울시 강남구로 향하던 이 버스에는 운전자와 승객 20여명이 탑승하고 있었다. 이들은 불이 확산하기 전 모두 버스에서 내려 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.
신고를 받고 출동한 소방 당국은 오후 4시 20분쯤 불을 완전히 껐다.
강석주 서울시의원, ‘2026 동행서울 누리축제’ 참석… 장애인·비장애인 화합의 장 함께해
서울시의회 보건복지위원회 강석주 의원(국민의힘, 강서2)은 지난 9일 여의도공원 문화의 마당에서 열린 ‘2026 동행서울 누리축제’에 참석해 장애인과 비장애인이 함께 어울려 즐기는 화합의 장을 함께했다. 이번 행사는 서울시지체장애인협회와 서울시 24개 장애인 관련 단체가 함께 참여한 가운데, 장애에 대한 이해를 높이고 시민과 함께하는 공감의 장으로 마련됐다. 특히 장애인 복지 유공자 시상식과 함께 다양한 체험 프로그램과 문화공연이 진행되어 의미를 더했다. 이날 개막식에서는 이용호 서울시지체장애인협회장의 개회사에 이어 장애인 복지 유공자에 대한 시상이 이뤄졌으며, 오세훈 서울시장의 기념사와 황재연 한국지체장애인협회장의 축사 등이 이어지며 행사의 취지를 한층 강조했다. 행사장에는 교육·문화·기술·일자리 등 4개 분야를 중심으로 총 54개의 체험 및 전시 부스가 운영됐으며, 시각장애인 스포츠 체험, 수어 교육, 보조공학기기 체험 등 시민이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 마련되어 눈길을 끌었다. 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 많은 시민이 행사장을 찾아 장애에 대한 이해와 공감의 폭을 넓혔다. 강 의원은 “이번 축제는 단순한 행사를 넘어, 장애에
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경찰과 소방 당국은 버스 앞부분에서 불이 시작한 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
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