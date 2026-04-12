‘공약이행·정보공개는 구미가 최고’…구미시, 평가서 최고등급 획득

이미지 확대 구미시청 전경. 구미시 제공 닫기 이미지 확대 보기 구미시청 전경. 구미시 제공

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경북 구미시는 한국매니페스토실천본부가 226개 기초지자체를 대상으로 한 ‘2026 민선 8기 4년 차 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가’에서 최고 등급인 ‘SA’를 획득했다고 12일 밝혔다.이번 평가는 공약이행 완료·목표 달성·주민 소통·웹 소통·공약 일치도 5개 항목을 종합 심사했으며, 구미시는 목표 달성 및 주민 소통 분야에서 높은 평가를 받았다.시는 4대 목표, 8대 핵심 전략 아래 110개 과제로 구성된 공약 정보를 누리집에 공개해 시정 참여의 문턱을 낮추고 행정의 신뢰도를 높인 결과라고 설명했다.정성현 구미시장 권한대행은 “41만 시민과의 소통과 공직자들의 노력이 만들어낸 결실”이라며 “시민 모두가 행복한 구미를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.