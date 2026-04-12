“낙화야!” 안동 하회선유줄불놀이 5월부터 10회 시연…관람 사전 예약

이미지 확대 경북 안동시는 오는 5월 2일을 시작으로 하회마을 부용대와 만송정 일대에서 하회선유줄불놀이 시연에 들어간다. 올 해는 10회에 걸쳐 관광객들에게 선 보인다. 안동시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 안동시는 오는 5월 2일을 시작으로 하회마을 부용대와 만송정 일대에서 하회선유줄불놀이 시연에 들어간다. 올 해는 10회에 걸쳐 관광객들에게 선 보인다. 안동시 제공

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경북 안동시는 대표 야간 관광 콘텐츠인 ‘2026 하회선유줄불놀이’가 오는 5월 2일 첫 시연을 시작으로 화려한 막을 올린다고 12일 밝혔다.유네스코 세계유산인 안동 하회마을에서 펼쳐지는 행사는 올해 모두 10회에 걸쳐 진행된다.시는 한국정신문화재단, 하회마을보존회와 함께 조선시대 선비들이 즐긴 풍류를 고스란히 간직한 선유줄불놀이를 통해 깊은 운치를 선보일 예정이다.부용대와 만송정 사이를 잇는 줄불과 절벽 아래로 폭포처럼 쏟아지는 낙화, 강물을 수놓는 달걀불이 어우러져 관람객에게 감동을 선사할 것으로 기대된다.본 행사에 앞서 안동시립합창단의 공연과 역동적인 하회별신굿탈놀이 공연 등 다채로운 프로그램도 마련돼 방문객에게 즐길 거리를 제공한다.시는 안전하고 쾌적한 관람을 위해 올해도 전면 사전 예약제를 시행한다.관람을 원하는 방문객은 오는 4월 13일 오전 10시부터 경북도 통합 예약 플랫폼인 ‘경북봐야지’ 공식 누리집(www.gb-voyage.com) 및 모바일 앱을 통해 신청할 수 있다.관람료는 1인 1만원(24개월 이하 영유아 무료)이다.매년 예매 오픈과 동시에 조기 마감되는 만큼 올해도 치열한 예매 경쟁이 예상된다.