‘해군잠수함 화재’ 여성 실종자 발견… “생사 여부 확인 안돼”

이미지 확대 HD현대중공업 울산조선소 전경. HD현대 제공 닫기 이미지 확대 보기 HD현대중공업 울산조선소 전경. HD현대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

HD현대중공업 울산조선소에서 정비 중이던 해군 잠수함에 불이 나 협력업체 작업자 1명이 실종된 지 2시간 40분 만에 발견됐다.9일 소방당국 등에 따르면 이날 오후 4시 38분쯤 잠수함 내부에서 쓰러져 있는 실종자가 발견됐다.실종자는 잠수함 1층에서 지하로 내려가는 지점에서 발견됐다.다만 공간이 협소한 관계로 접근이 어려워 의식 및 생사 여부는 아직 확인되지 않았다.불은 이날 오후 1시 58분쯤 잠수함 내부에서 났다. 당시 잠수함 내부에서 작업 중이던 근로자 47명 중 46명은 대피했으나, 협력업체 소속 60대 여성 작업자 1명은 빠져 나오지 못했다.소방당국은 장비 30여대를 동원해 오후 3시 4분쯤 불길을 잡고 연기를 빼내며 수색 작업을 진행해 왔다.불이 난 잠수함은 2018년 1월 해군에 인도된 1800t급 잠수함 ‘홍범도함’이다.경찰과 소방당국은 잠수함 내부에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인 등을 조사할 예정이다.