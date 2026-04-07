“김건희 명품백 4월 말까지 진상 조사… 담당 국장은 사회적 타살”

정일연 권익위원장 첫 언론 인터뷰

이미지 확대 정일연 국민권익위원장이 7일 정부세종청사 집무실에서 서울신문과 취임 후 첫 인터뷰를 하고 있다. 정 위원장은 “법과 원칙, 공무원의 양심에 따라 국민이 수긍할 수 있도록 일 처리를 하면 정권이나 기관장이 바뀌더라도 문제될 게 없다”고 강조했다.

국민권익위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 정일연 국민권익위원장이 7일 정부세종청사 집무실에서 서울신문과 취임 후 첫 인터뷰를 하고 있다. 정 위원장은 “법과 원칙, 공무원의 양심에 따라 국민이 수긍할 수 있도록 일 처리를 하면 정권이나 기관장이 바뀌더라도 문제될 게 없다”고 강조했다.

국민권익위원회 제공

2026-04-08 12면

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-김 여사가 최재영 목사로부터 300만원 상당의 디올 가방을 받아 청탁금지법 위반 혐의로 신고된 사건에 대해 권익위가 이미 무혐의 결론을 내렸는데, 진상조사 어떻게 하나.“정권이 바뀌었다고 결정을 뒤엎는 건 아니다. 전 국민이 김 여사가 명품백을 받는 영상을 다 봤고 권익위가 상식에 어긋난 결정을 했기에 올바른 길로 되돌아가자는 것이다. 일단 4월 말까지는 진상조사를 진행한다. 누구를 처벌하자는 게 아니라 다시는 이런 결정이 나오지 않도록 개선하는 데 초점을 맞추고 있다. 현재 공직자의 배우자가 금품을 받았을 때 직접 처벌할 근거가 없어 청탁금지법 개정을 추진하고 있다.”-당시 실무 책임자였던 김 전 국장이 무혐의 결정에 자괴감을 토로하며 스스로 목숨을 끊으면서 의혹이 더 커졌는데, 그의 사망 원인을 밝히기 위한 조사인가.“그렇다. 담당 국장은 무혐의 종결에 반대했다. 명품백 사건을 맡지 않았다면 그런 선택을 했겠나. 우울증 같은 개인 문제로 치부해선 안 된다. 일을 맡았다가 숨진 만큼 인과관계가 없다고 할 수 없다. 최소한 권익위에 책임이 있다는 건 인정해야 한다. 유능한 간부가 일 처리를 하다가 극단적인 선택을 한 건 ‘사회적 타살’이라고 얘기할 수밖에 없다. 객관적 자료를 수집해 결과를 내고 싶은데 4월 말까지 해보고 필요하면 더 연장하겠다.”-류희림 전 방송통신위원장이 윤석열 전 대통령 수사 무마 의혹과 관련해 ‘김만배-신학림’ 녹취록을 인용 보도한 방송사에 대해 당시 방송통신심의위원회﻿가 심의를 진행하도록 가족과 지인을 동원해 민원을 제기했다는 이른바 ‘민원 사주’ 의혹도 조사한다는데, 배경은.“﻿신고자 보호 조치가 왜 제대로 안 됐는지 등 해당 사건을 면밀히 검토해 이해충돌방지법과 공익신고자 보호법 적용에 정책적 개선 방안을 살펴보겠다. 피신고자가 기관장이면 감사원 등 객관성을 가진 제3의 기관이 사건을 처리하도록 방안을 강구하겠다.”-앞으로 권익위의 최대 과제는.“이재명 대통령이 권익위의 조속한 정상화를 주문했다. 비정상이라는 지적은 결국 국민의 신뢰를 못 받았다는 의미다. 그동안 법과 원칙을 제대로 지키지 못하고 정권이 바뀔 때마다 기관장의 성향에 따라 다른 결론을 내려온 게 문제였다. 전 기관장들의 책임이다.”-내란죄를 공익 신고 대상으로 지정했을 때 기대효과는.“내란죄 등 중대한 공익 침해 범죄에 대해 신고자 보호가 미흡하다는 지적이 많다. 이에 내란죄를 공익 침해 행위로 규정하고 신고자를 보호하지 않았을 때 과태료를 직접 부과하는 방향으로 법 개정을 추진한다. 용기 있는 국민이 안심하고 신고할 수 있도록 내란죄를 공익 침해 행위로 규정하면 다시는 이런 불행한 역사가 반복되지 않을 것이다.”-쌍방울로부터 뇌물을 받고 대북 불법 송금 사건을 공모한 혐의로 재판을 받고있는 이화영 전 경기부지사를 변호한 이력이 부담되진 않나.“제가 좀 둔감한 편이다. 정확히 잘못을 지적해 문제가 있으면 받아들이지만 내가 잘못한 게 없으면 무슨 상관이냐고 생각하는 편이라 큰 부담이 없었다.”-인공지능(AI) 국민권익플랫폼은 언제쯤.“AI가 민원 상담과 민원신청서를 대신 작성해 주는 민원 전용 AI 모델을 개발 중이다. 신고할 때 법령과 사례를 찾아주고 담당자에겐 답변 초안을 제시해 집단 민원을 신속히 처리하는 AI다. 구체적인 로드맵을 만들어 2030년까지 도입을 완료할 계획이다.”-대통령 주재 갈등조정협의회 역할은.“이 대통령이 ‘집단 갈등을 해결하지 않으면 행정력 낭비를 비롯해 사회적 비용이 너무 크다’고 언급했다. 각종 민원을 선제적으로 발굴해 해소하려는 이유다. ‘악성 민원’이라 불리는 특이 민원은 첫 대응이 잘못돼 소송으로 악화하는 사례가 많다. 들어주기만 해도 풀린다. ﻿민간 전문가와 협력해﻿ 전담팀이 함께 경청하고 설득하려고 한다.”서울중앙지법 부장판사와 수원지법 안산지원장을 지낸 정통 법조인 출신이다. 법무부 사면심사위원회 위원, 문화체육관광부 언론중재위원회 위원도 역임했다. ▲전북 전주(65) ▲건국대 법학과 ▲사법연수원 20기 ▲전주지법·수원지법·서울동부지법 부장판사 ▲법무법인 베이시스 변호사