경기남부경찰 ‘청소년 도박 자진신고’ 3개월간 121명 도움…4월 말까지 연장

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경기남부경찰청은 청소년 도박 자진신고제 ‘고백(Go-Back) 프로젝트’에 3개월간 121명의 청소년이 도움을 요청했다고 7일 밝혔다. 경찰은 이런 성과를 바탕으로 오는 4월 30일까지 프로젝트를 연장 운영한다.경기남부경찰청과 경기도남부자치경찰위원회가 함께한 ‘고백 프로젝트’는 “사실대로 숨김없이 말한다”는 사전적 의미와 더불어 청소년들이 도박에서 벗어나 본래의 삶으로 돌아가는 의미를 담고 있다.지난 1월 1일 시작한 프로젝트에는 모두 121명의 청소년이 용기를 내 도움을 구한 가운데 117명(96.7%)이 수사부서에 통보됐다.수사부서에 통보된 청소년들은 도박 금액과 재범 여부, 범행 정도, 본인의 반성, 개선 노력 등을 종합 고려해 처분받는다.경찰은 선도심사위원회를 통해 훈방 조치하거나 전과기록이 남지 않는 즉결심판 등으로 처리해 청소년들의 낙인 방지에 주력하고 있다.신고 경로를 살펴보면 본인이 직접 신고한 인원이 109명(90.1%)으로 가장 많았고 보호자 신고는 12명(9.9%)이었다.전체 자진신고 가운데 중학생이 40명, 고등학생은 81명이었다. 대부분 친구의 권유 또는 온라인 광고를 보고 도박에 발을 들인 것으로 확인됐다.황창선 경기남부경찰청장은 “자진신고는 처벌을 피하기 위한 수단이 아닌 진정한 회복을 위한 출발점”이라며 “청소년의 현재를 변화시키는 작은 계기가 미래의 큰 변화를 끌어내는 기적이 될 수 있도록 앞으로도 적극 지원하겠다”고 밝혔다.청소년 도박 자진 신고는 국번 없이 전화 117이다.