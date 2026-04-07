외래진료 4년 만에 줄었지만…여전히 OECD의 3배

1인당 연 17.9회, 코로나 이후 첫 감소

고령층 40.8회, 연령별 의료이용 격차 뚜렷

신생아 중환자실 2.2% 증가 그쳐

이미지 확대 서울의 한 소아과의원이 환자들로 붐비고 있다. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 서울의 한 소아과의원이 환자들로 붐비고 있다. 서울신문 DB

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우리나라 국민 1인당 외래진료 횟수가 코로나19 영향이 컸던 2020년 이후 처음으로 감소했다. 다만 감소 폭이 크지 않아 경제협력개발기구(OECD) 평균보다 3배 가까이 병원을 더 찾는 ‘의료 과다 이용’ 현상은 여전한 것으로 나타났다.건강보험심사평가원이 7일 발표한 ‘의료서비스 이용현황’에 따르면 2024년 기준 국민 1인당 외래진료 횟수(한의원 포함·치과 제외)는 평균 17.9회로 집계됐다. 전년(18.0회)보다 0.6% 감소한 수치로, 외래 이용이 급감했던 2020년 이후 처음으로 줄었다.감소세에도 불구하고 의료 이용 횟수는 여전히 국제 평균을 크게 웃돌았다. 2023년 기준 OECD 회원국의 1인당 외래진료 횟수는 평균 6.0회로, 한국(17.9회)은 이보다 2.98배 더 자주 병원을 찾았다. 이는 국내 의료 이용 환경이 접근성 측면에서는 우수하나 진료 횟수 면에서는 과다 이용이 이뤄지고 있음을 보여준다.나이가 많아질수록 의료 이용이 증가하는 경향도 뚜렷했다. 20~24세(8.7회)를 기점으로 증가하기 시작해 75~79세에서는 40.8회로 정점을 찍었다.질환별로는 관절염·골다공증 등을 포함한 ‘근골격계 및 결합조직 질환’ 외래진료가 1억 9862만 회로 가장 많았다. 해당 질환으로 국민 1인당 연간 3.8회 진료를 받은 셈이다.한편 중환자실 병상 확충 속도는 연령대별로 차이를 보였다. 2018년부터 2024년까지 성인 중환자실 병상은 20.7%, 소아 중환자실 병상은 28.9% 증가했다. 반면 신생아 중환자실 병상은 1812개에서 1852개로 2.2% 증가하는 데 그쳤다.이는 저출산으로 출생아 수가 급감한 영향으로 풀이된다. 다만 의료 현장의 수요와는 간극이 있다는 지적도 나온다. 고령 임신 증가로 미숙아와 고위험 신생아 비중이 늘면서 환자 수는 줄어도 진료 난도는 높아지고 있기 때문이다. 이에 따라 고위험 신생아를 위한 인프라 강화가 필요하다는 목소리가 나온다.