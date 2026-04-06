닫기 이미지 확대 보기

에너지 위기에… 서울 도심 전광판 2시간씩 끕니다

6일 서울 광화문광장에서 바라본 KT 광화문빌딩 웨스트의 대형 전광판이 꺼져 있다. 서울시는 중동 사태에 따른 에너지 위기 속에 6~10일 도심 대형 전광판의 운영시간을 하루 2시간씩 자율 단축하기로 했다고 밝혔다.

연합뉴스