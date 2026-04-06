[속보] 종합특검 “김건희 추가 명품 수수 정황…압수수색”

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김건희 여사의 명품 수수 의혹과 대통령 관저 이전 특혜 의혹을 수사 중인 2차 종합특검(권창영 특별검사)이 관저 공사 관련 업체를 전격 압수수색했다.6일 법조계 등에 따르면, 2차 종합특검팀은 이날 김 여사가 명품을 추가로 받았다는 혐의를 포착하고 관저 이전 공사 관련 업체 사무실과 대표 자택 등을 압수수색했다. 다만 구체적인 혐의 내용이나 수수 물품의 가액에 대해서는 말을 아꼈다.앞서 김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 인테리어 업체 21그램 대표 부부와 김 여사 사이에 금품이 오간 정황을 잡고 수사를 이어온 바 있다. 관저 공사 특혜 의혹의 핵심은 종합건설업 면허도 없는 21그램이 어떻게 12억 2400만원 규모의 관저 공사를 수의계약으로 수주했느냐는 것으로, 배후에 김 여사 등 윗선의 입김이 작용했는지가 쟁점이다.21그램은 2022년 5월 입찰 공고 후 불과 3시간 만에 낙찰을 받은 것으로 알려졌다. 김 여사와 이 업체 대표 부부가 오래전부터 친분을 이어온 사이였다는 점도 의혹을 키웠다.당시 계약 체결에 관여한 김오진 전 대통령실 관리비서관은 1차 특검 조사에서 “업체 선정 과정에서 윗선의 강력한 추천이 있었다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.