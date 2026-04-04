잿더미 위에 ‘푸른 희망’ 심는다…안동 산불 피해지, 민·관 나무심기 확산

이미지 확대 유한킴벌리는 지난 28일 경북 안동시에서 ‘우리강산 푸르게 푸르게 2026 신혼부부 나무심기’ 행사를 열었다. 연합뉴스·유한킴벌리 제공 닫기 이미지 확대 보기 유한킴벌리는 지난 28일 경북 안동시에서 ‘우리강산 푸르게 푸르게 2026 신혼부부 나무심기’ 행사를 열었다. 연합뉴스·유한킴벌리 제공

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지난해 3월 경북 북부를 휩쓴 초대형 산불로 훼손된 산림을 복원하기 위한 민·관 나무 심기 행사가 경북 안동에서 잇따라 열리고 있다.㈔평화의 숲은 4일 안동시 풍천면 어담리 일원에서 ‘안동 산불 피해지 복원을 위한 시민 나무 심기 행사’를 개최한다.이번 행사는 대형 산불로 훼손된 산림을 복원하고, 건강한 산림생태계를 회복하기 위해 마련됐다.시민단체 회원과 주민, 기관 관계자 등 60여명이 참여해 나무 심기 활동을 진행한다. 주요 인사로 권오을 국가보훈부 장관, 임미애 국회의원, 박은식 산림청장, 조대엽 전 국정기획위원장, 황명석 경북도 행정부지사 등이 참석한다.평화의 숲은 이번 사업을 통해 단순 복구를 넘어 산불 저항성이 높은 활엽수 위주의 혼효림을 조성하고, 지역사회와 연계한 산림복원 거버넌스 모델을 구축할 계획이다.김재현 평화의 숲 대표는 “산불 피해지의 생태적 회복뿐 아니라 지역사회와 함께하는 지속 가능한 산림복원 모델을 구축하는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 시민 참여 기반의 산림복원 활동을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.산림청은 제81회 식목일을 앞둔 지난 3일 경북 안동시에서 공공기관, 기업, 임업인 및 학생 등 370여명과 함께 희망의 역사를 다시 쓰는 ‘치유와 회복’의 나무 심기 행사를 열었다.이날 나무 심기 행사에서는 경제성과 생태적 가치를 모두 갖춘 헛개나무 4800그루를 심었다. 헛개나무의 꽃말인 ‘결속’처럼 국민과 기업, 정부가 한마음으로 ‘숲으로 행복한 대한민국’을 만들자는 의지를 담고 있다.유한킴벌리는 지난달 28일 안동시에서 ‘우리강산 푸르게 푸르게 2026 신혼부부 나무심기’ 행사를 열었다. 이번 행사에는 예비·신혼부부 100쌍이 참가해 헛개나무와 굴참나무 등 나무 5500그루를 심었다.유한킴벌리는 올해부터 2030년까지 5년 동안 생명의숲, 산림청과 협력해 안동 산불피해지 일대 25.9㏊에 나무 6만 3700그루를 심는 시민참여형 숲 복원 사업을 전개할 계획이다.신한금융그룹은 안동 산불 피해지 복원을 위해 올해부터 2028년까지 총 3년 동안 ‘신한 솔(SOL)방울 포레스트’ 조성 사업을 펼친다. 안동시 용각리 일대 약 12만 5400㎡에 2만여 그루의 나무를 심는 것이다. 신한 솔방울 포레스트는 정부의 ‘범국민 나무심기 원년’ 캠페인에 발맞춰 추진되는 민·관 협력 사업이다.