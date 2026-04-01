호남대 중국 유학생 100여 명 날벼락…졸업 넉 달 앞두고 ‘무더기 출국령’

광주출입국관리사무소 “편입 서류 허위 판단”

학생측 “국제 공증 거친 정상 입학” 정면 충돌

중국유학생 제출 ‘미국대학 학위증’ 진위 논란

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올해 7월 졸업을 앞둔 광주 호남대학교의 중국인 유학생 100여 명이 법무부 출입국관리사무소로부터 갑작스러운 출국 명령을 받아 학업이 중단될 위기에 처했다. 국제 공인 인증인 ‘아포스티유’까지 거쳐 정상적으로 입학했다는 학생들의 주장과, 제출 서류가 허위라고 판단한 당국이 정면으로 맞서면서 파장이 확산하고 있다.1일 광주 출입국관리사무소에 따르면 유학생들이 제출한 서류 중 미국 대학에서 수업을 받았다는 내용의 학위증을 ‘허위’로 판단하고 비자를 취소했다. 이에 따라 지난 1월부터 학생들에게 청천벽력 같은 출국 명령이 내려지기 시작했다.유학생들은 억울함을 호소하고 있다. 중국 한 유학생은 “국제 공증인 ‘아포스티유’까지 받았고 대학 측의 최종 확인을 거쳐 정상적으로 입학했다”며 “졸업까지 불과 몇 달 남지 않은 상황에서 시간과 비용을 모두 쏟아부었는데 학업이 중단되게 생겼다”고 토로했다.100여 명 학업 중단 현재까지 파악된 피해 규모는 상당하다. 이미 중국인 유학생 4명은 자진 출국했으며, 비자가 취소돼 한국에 입국하지 못하고 있는 유학생만 100여 명이 넘는 것으로 알려졌다.호남대는 개강을 앞두고 입국하려던 학생들에게 “공항에서 강제 송환될 우려가 있으니 입국을 보류하라”고 긴급 안내한 상황이며 “학생의 학습권 보호차원에서 ‘총장집권 유학’의 조치로 학생들의 피해를 최대한 줄이겠다”고 밝혔다.특히 조사가 학부생을 넘어 대학원생들에게까지 확대되고 있어 피해 규모는 더 늘어날 전망이다.전문가들은 이번 사태가 대학의 대외 신뢰도 하락은 물론, 유학생 유치를 통한 지역 경제 활성화에도 악영향을 미칠 것을 우려하고 있다.출입국사무소 관계자는 “출입국관리법에 따라 적법하게 조치한 것이다”며 “현재 구체적인 사안에 대해 수사가 진행 중이다”며 당분간 출국 명령 기조가 유지될 것임을 시사했다.호남대는 당혹감을 감추지 못하면서도 대책 마련에 분주하다. 학교 측은 “정확한 사실관계를 파악 중”이라며, 피해 학생들을 우선 휴학 조치하고 학습권 보호를 위해 최선을 다하겠다는 공식 입장을 내놨다.법적 공방과 수사 결과에 따라 유학생들의 구제 여부가 결정될 것으로 보이나, 이미 많은 학생이 입국하지 못해 이번 학기 정상적인 학업 이수가 불가능해진 상태다.교육계에서는 서류 검증 시스템의 허점이 있었는지에 대한 철저한 조사와 함께, 선의의 피해자가 발생하지 않도록 구체적인 가이드라인 마련이 시급하다는 지적이 나오고 있다.