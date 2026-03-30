닫기 이미지 확대 보기

바다 위를 맘껏 달려‘봄’

지난 1월 정식 개통한 청라하늘대교(총 4.67㎞)를 상쾌한 봄바람 속에 달린 ‘2026 청라하늘대교 마라톤대회’ 참가자들이 29일 대교 위를 한가득 메운 채 힘차게 뛰고 있다. 서울신문이 주최하고 인천시가 후원한 이날 대회에는 5000여명이 참가해 10㎞와 하프 구간 등 두 코스에서 건각을 겨뤘다. 이번 대회는 인천 영종도와 육지를 연결하는 세 번째 연륙교인 청라하늘대교 개통을 기념해 열렸다. 마라톤 대회 코스로 청라하늘대교가 개방된 것은 처음이다.

이지훈 기자