[속보] “학생들이 구토·설사” 초등학교서 식중독 의심 환자 50명 발생… 급식 취소·전원 귀가

보건환경연구원이 식중독균 배양분리작업을 하는 모습. 기사와 관련 없는 자료 사진. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 보건환경연구원이 식중독균 배양분리작업을 하는 모습. 기사와 관련 없는 자료 사진. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전북 전주의 한 초등학교에서 식중독 의심 환자가 무더기로 발생해 보건당국이 역학조사에 나섰다.27일 전북도교육청 등에 따르면 이날 전주시 한 초등학교에서 학생들이 구토와 설사, 복통 등 식중독 의심 증세를 보인다는 신고가 접수됐다.현재까지 파악된 환자는 49명(교사 1명 포함)으로, 당국은 역학조사에 착수했다.학교 측은 이날 점심 급식을 취소하고 학생들을 모두 귀가시켰다. 또 식중독 의심 환자들과 조리 도구 등에서 검체를 채취해 도 보건환경연구원에 정밀 검사를 의뢰했다.학교 측은 당분간 급식을 중단하고 대체식을 제공할 방침이다.