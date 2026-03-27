“유관순 날아가고, 안중근은 방구열차?”…韓독립영웅 조롱, 도 넘었다

이미지 확대 서경덕 교수 제공 닫기 이미지 확대 보기 서경덕 교수 제공

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지난달 ‘3·1절’을 앞두고 유관순 열사를 조롱하는 생성형 인공지능(AI) 영상이 공개돼 논란이 된 가운데 이번에는 ‘안중근 방귀 열차’ 영상까지 등장해 공분이 일고 있다.서경덕 성신여대 교수는 27일 인스타그램을 통해 “지난 26일 안중근 순국일을 맞아 네티즌들의 제보를 받았다”면서 “틱톡에 AI로 제작된 안중근 방귀 영상이 5개나 올라와 있었고 누적 조회수는 약 13만회를 기록했다”고 밝혔다.‘안중근 방귀 열차’라는 해시태그가 달린 이 영상을 보면 기차 앞쪽에 안중근 의사 얼굴이 박혀 있다. ‘안중근 방귀 열차 지금부터 출발합니다’라는 멘트와 함께 열차가 달리기 시작하자, 기차에 타고 있던 승객들이 방귀 냄새에 질식해 쓰러진다.안타깝게도 이러한 악성 콘텐츠에 대한 실질적인 처벌은 어려운 상황이다.고인 모독 사건에서 가장 거론되는 혐의는 사자명예훼손죄다. 그러나 이 법은 ‘허위 사실을 적시한 경우’만 처벌하도록 하고 있다. 논란의 영상은 참과 거짓, 또는 사실관계를 따지기 어려운, 의미 없는 원색적인 조롱 등의 내용이라 구성요건을 충족하기 어렵다는 관측이 나온다.모욕죄 역시 성립하지 않는다. 모욕죄가 보호하는 대상은 ‘생존하는 인물’로 한정되기 때문이다.서 교수는 “현재로서는 이런 악성 콘텐츠를 발견하게 되면 우리 네티즌들의 적극적인 신고로 인해 영상 노출이 될 수 없도록 만드는 것이 가장 중요하다”며 “틱톡 측도 이런 일이 다시는 재발하지 않도록 적극적인 모니터링을 강화해야 할 것”이라고 강조했다.한편 지난 3·1절에는 유관순 열사를 조롱하는 AI 영상이 여러개 공개돼 거센 비난 여론이 들끓었다. 유관순 열사가 방귀를 뀌고 시원하다고 말하거나 일장기를 향해 애정을 표하자 일장기에서 입이 나타나 ‘나 너 싫어’라고 말하는 내용이다. 또 다른 영상에선 상반신은 열사, 하반신은 로켓인 기계장치가 ‘유관순 방귀 로켓’이라고 외치며 우주로 날아간다.이후 틱톡은 유관순 열사 조롱 영상이 가이드라인을 위반했다고 판단해 이를 모두 삭제 조치했다.