박왕열, 체포 전 필리핀서 필로폰 투약…오늘 영장실질심사

이미지 확대 이른바 ‘마약왕’으로 불리던 박왕열 씨가 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 이른바 ‘마약왕’으로 불리던 박왕열 씨가 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다.

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이른바 ‘마약왕’ 박왕열이 필리핀에서 체포되기 전 필로폰을 투약한 것으로 드러났다.경기북부경찰청 광역범죄수사대는 박왕열에 대한 소변 간이시약 검사 결과 필로폰 양성 반응이 나왔고, 조사 과정에서 박왕열이 필로폰 투약 혐의를 인정했다고 27일 밝혔다.경찰은 국립과학수사연구원에 정밀감정을 의뢰했다.경찰은 26일 박왕열에 대해 구속영장을 신청했으며, 박왕열에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)은 이날 오전 10시 30분 의정부지법에서 열릴 예정이다. 구속 여부는 같은 날 늦은 오후쯤 나올 것으로 보인다.박왕열은 2024년 6월 공범을 통해 필로폰 1.5㎏을 커피 포장 형태로 위장해 국내로 들여온 혐의를 받고 있다. 이어 같은 해 7월에는 해외 인물을 이용해 필로폰 3.1㎏을 여행용 가방에 담아 김해공항으로 밀반입하도록 한 것으로 조사됐다.또 2019년부터 2020년 사이에는 국내 공범에게 지시해 서울과 부산, 대구 등지의 소화전과 우편함 등에 마약을 숨긴 뒤 판매하도록 한 혐의도 받고 있다.그가 국내에 유통한 마약류는 필로폰 4.9㎏, 엑스터시 4천500여 정, 케타민 2㎏, LSD 19정, 대마 약 4g 등으로, 시가로 따지면 30억 원어치에 이른다.박왕열은 2016년 필리핀에서 한국인 3명을 살해한 사건으로 현지에서 체포돼 2022년 징역 60년(최소 52년 복역) 형을 선고받고 수감 중이었다. 하지만 복역 중에도 텔레그램 계정을 통해 국내 마약 유통을 지휘해온 것으로 드러났다.정부는 한·필리핀 정상회담을 계기로 그의 신병 인도를 요청했고, 약 3주 만인 지난 25일 국내로 송환됐다.