“앱으로 만난 한국인이 성폭행” 외국인 관광객 신고… 경찰, 20대男 수사

헝가리 국적 관광객 경찰에 신고

20대 남성, 성폭행 혐의 부인

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채팅 애플리케이션을 통해 만난 20대 남성에게 성폭행과 불법 촬영을 당했다는 외국인 관광객의 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.인천 연수경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 카메라 이용 촬영 등 혐의로 20대 남성 A씨를 조사하고 있다고 25일 밝혔다.헝가리 국적 여성 B씨는 앞선 지난 23일 인천 연수구 한 생활형 숙박시설에서 A씨가 자신을 성폭행하고 이를 불법 촬영했다는 취지로 신고했다.신고를 받고 출동한 경찰은 불법 촬영 사실을 일부 확인하고 A씨를 현행범으로 체포했다. 경찰은 A씨에 대한 조사를 마친 후 A씨를 석방한 상태다.A씨는 조사에서 성폭행 관련 혐읜는 부인하고 있는 것으로 알려졌으며 이들은 채팅 앱을 통해 만난 사이로 파악됐다.경찰 관계자는 “성폭행 혐의에 대해 양측의 주장이 엇갈리고 있다”며 “조만간 B씨를 불러 구체적인 경위를 조사할 방침”이라고 말했다.