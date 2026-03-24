서울시, BTS 공연 투입된 직원들에 하루 특별휴가

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방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 공연을 마친 22일 관계자들이 서울 광화문 일대에서 무대 및 관람석 해체작업을 하고 있다. 2026.3.22. 도준석 전문기자
지난 21일 서울 광화문광장에서 열린 그룹 방탄소년단(BTS) 컴백 공연 안전 관리 등을 위해 투입된 서울시 공무원들이 1일 특별휴가를 받는다.
24일 서울시에 따르면 시는 BTS 공연에 투입된 직원들의 노고를 격려하기 위해 성과우수자 특별휴가(1일)를 부여하기로 했다. 특별휴가 실시 기간은 행사 종료일부터 2개월 이내다. 행사를 위해 근무를 명령받은 모든 직원이 대상이다.
공연에 투입된 인력 중 시가 동원한 인력은 서울교통공사 등 산하기관과 자원봉사자를 포함해 약 3500명이다. 이중 시 공무원은 930여명이며, 소방과 자치구 인력은 2000여명이다.
봉양순 서울시의원, 노원소방서 식당 증축 기여 공로패 수상
서울시의회 봉양순 의원(더불어민주당, 노원3)이 지난 20일 노원소방서에서 열린 식당 증축 준공식에서 근무환경 개선에 기여한 공로로 공로패를 받았다. 이날 준공식은 노원소방서 본서 2층 식당 증축 공사 완료를 기념해 마련된 자리로, 소방공무원과 의용소방대, 기타 관계자 등이 참석한 가운데 사업 경과보고와 기념행사 순으로 진행됐다. 노원소방서 식당 증축 사업은 장시간 교대근무와 긴급출동이 반복되는 소방공무원의 근무 특성을 고려해 추진된 것으로, 보다 넓고 쾌적한 식사 공간과 휴식 환경을 제공하는 데 중점을 두고 조성됐다. 개선된 시설은 위생과 동선, 이용 편의성을 고려해 설계돼 직원들의 만족도와 사기 진작에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대를 모으고 있다. 봉 의원은 해당 사업 추진을 위해 2025년 서울시 예산 6억 2000만원을 확보하며 노원소방서 근무환경 개선의 재정적 기반 마련에 기여했다. 특히 현장 중심의 의견을 반영해 실질적인 개선이 이뤄질 수 있도록 사업 추진 과정 전반을 지속적으로 챙겨왔다. 봉 의원은 “소방공무원은 시민의 생명과 안전을 지키는 최일선에 있는 만큼, 안정적인 근무환경과 휴식 여건이 반드시 뒷받침되어야 한다”라며 “작은
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시의 결정은 BTS 공연 전후로 일각에서 나온 ‘공무원 무급 차출’ 같은 비판을 의식한 조치로 보인다. 최근 소셜미디어(SNS) 상에선 민간 공연에 공적 자원이 과도하게 투입되는 상황에 대한 비판 글이 잇따라 올라왔다.
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BTS 공연에 투입된 서울시 공무원들에게 부여된 보상은?