명태균씨 신용한 민주당 충북지사 예비후보 고소

이미지 확대 명태균씨가 23일 청주흥덕경찰서 앞에서 ‘명태균 게이트’ 의혹을 제기한 더불어민주당 신용한 충북지사 예비후보 고소 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 명태균씨가 23일 청주흥덕경찰서 앞에서 ‘명태균 게이트’ 의혹을 제기한 더불어민주당 신용한 충북지사 예비후보 고소 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

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명태균 씨가 더불어민주당 충북지사 선거 예비후보인 신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장을 고소했다.명씨는 23일 변호인과 함께 청주 흥덕경찰서를 방문해 명예훼손·공직선거법 위반 혐의로 신 부위원장에 대한 고소장을 제출했다.그는 신 부위원장이 유튜브 채널에 출연해 “명태균이 여론조작을 했다”는 취지로 허위사실을 유포했다는 입장이다.명 씨는 고소장 제출에 앞서 기자들을 만나 “저는 신용한에게 ‘당신이 말하는 게 사실이 아니다. 그만했으면 좋겠다’고 말하고, 정치자금법 위반 혐의 1심 무죄 판결문까지 보내줬으나 더 심하게 했다”며 “사과를 하라고 했는데도 안 해 고소하는 것이다. 신 후보는 예비후보를 사퇴해야 한다”고 강조했다.윤석열 대선 캠프에서 정책총괄지원실장을 지낸 신 부위원장은 캠프 핵심 관계자들이 명 씨의 여론조사 보고서를 토대로 전략 회의를 했다고 폭로한 바 있다.하지만 명씨는 여론조작을 했다는 미래한국연구소 대표는 자신이 아니라고 맞서고 있다.이에 신 부위원장은 입장문을 통해 “명태균의 허풍이 맞을지 신용한의 자료가 맞을지 충북도민과 온 국민들이 현명하게 판단하시리라 믿는다”며 “내일 공익제보자 1호인 강혜경 씨, 3호인 김태열 소장과 기자회견을 갖고 상세한 입장을 밝히겠다”고 전했다.신 부위원장은 노영민 전 대통령 비서실장, 한범덕 전 청주시장, 송기섭 전 진천군수와 민주당 공천 경쟁을 벌이고 있다.