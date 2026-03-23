대구 지하철 진천역 화재 1시간 여 만에 진화…시민들 ‘가슴 철렁’

이미지 확대 23일 오후 대구 도시철도 1호선 진천역에서 발생한 화재로 인한 연기가 대합실을 비롯한 역사 내부에 가득 차 있다. 대구소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 23일 오후 대구 도시철도 1호선 진천역에서 발생한 화재로 인한 연기가 대합실을 비롯한 역사 내부에 가득 차 있다. 대구소방안전본부 제공

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대구 도시철도 1호선 진천역에서 불이 나 승객들이 긴급 대피하는 소동이 벌어졌다. 별다른 인명피해 없이 1시간 10여분 만에 불이 꺼졌으나, 과거 지하철 참사를 겪은 시민들은 다시 한번 놀란 가슴을 쓸어내렸다.23일 대구소방안전본부에 따르면 이날 낮 12시 5분쯤 달서구 도시철도 1호선 진천역에서 지하 환기 냉각탑 수리 작업 중 불이 났다.불이 나면서 연기가 역사 내외부로 번지자 승객 등 시민들은 놀라 대피했다. 소방 당국에도 신고가 빗발친 것으로 알려졌다. 대구교통공사도 화재 직후 진천역을 지나는 양방향 지하철을 모두 무정차 통과하도록 조치했다. 또한 소방 당국과 함께 안내 방송, 현장 유도를 통해 승객 대피를 도왔다.‘지하철역에서 연기가 뿌옇게 올라온다’는 신고를 받고 출동한 소방 당국은 소방차 34대와 인력 96명을 투입해 진화 작업을 벌인 끝에 오후 1시 22분쯤 불길을 모두 잡았다. 이와 함께 역내 상황실과 공조해 연기 배출 작업을 벌였다.경찰과 소방 당국은 냉각탑 절단 작업 중 불꽃이 튀면서 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다. 경찰 관계자는 “현재까지 별다른 범죄 혐의점은 없으나, 정확한 화재 원인과 피해 규모를 면밀히 조사하고 있다”고 밝혔다.