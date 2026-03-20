교권 침해 피해 교사에 경호 제공…부산학교안전공제회, 교원 보호 확대

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

교권 침해 피해 교사에 경호 제공…부산학교안전공제회, 교원 보호 확대

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-03-20 18:35
수정 2026-03-20 18:35
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
부산시교육청 전경. 부산시교육청 제공
부산시교육청 전경. 부산시교육청 제공


부산에서 교사가 학교생활 중 신변에 위협을 느끼면 경호 서비스를 제공한다.

부산시학교안전공제회는 교권 침해로부터 교원을 보호하고 학교 교육활동이 안정적으로 이루어질 수 있도록 올해부터 교원 보호공제사업의 지원 범위를 확대한다고 20일 밝혔다.

교원을 상대로 한 형사 수사가 진행되면 심급별로 소송비를 최대 1000만원까지 지원한다. 민사 소송은 소송물 가액이 4000만원을 초과할 경우 보장 금액을 1000만으로 높였다.

중대 사안으로 교권 침해를 받은 교원에게는 치료비 외 50만원 한도로 위로금도 추가 지급한다.

교권 침해로 신변 위협을 느끼는 경우에는 한 사고당 최대 20일간 경호 서비스를 받을 수 있도록 했다. 이와 함께 배상책임 비용, 소송비용, 재산상 피해 비용, 분쟁조정 및 변호사 상담비를 지원한다.

교권 침해 사고가 아니어도 교육활동 중 스트레스로 소진된 교원에게 1인당 연간 100만원 한도로 정신과 치료비를 지원한다.

부산시학교안전공제회 관계자는 “2024년부터 교원 보호공제사업을 시작했는데, 지급 건수와 금액이 각 75% 전국 시도 공제회 중 2, 3위 정도의 지원 규모를 기록하고 있다. 전문가가 학교 현장을 방문해 분쟁을 조정하고, 지원 방안을 안내하는 등 현장 중심의 지원을 강화하겠다”라고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
교권 침해로 신변 위협을 느낀 교원이 받을 수 있는 경호 서비스의 최대 기간은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로