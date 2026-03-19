닫기 이미지 확대 보기

봄맞이 새단장한 서울시 꿈새김판… “어서 봄으로 가요”

19일 서울 중구 서울도서관 외벽에 ‘어? 초록불이다! 우리 어서 봄으로 건너가요’라는 문구가 적힌 서울꿈새김판이 걸려 있다. 앞서 서울시는 ‘봄의 시작에 대한 설렘과 희망’을 주제로 ‘2026년 봄편 꿈새김판 문안 공모전’을 진행해 4편의 최종 수상작을 선정했다.

도준석 전문기자