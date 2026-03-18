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봄비 뒤엔 꽃샘추위

밤과 낮의 길이가 같아지는 절기 ‘춘분’을 이틀 앞둔 18일 시민들이 봄비 내리는 서울시청 광장 일대를 오가고 있다. 목요일인 19일은 전국에 가끔 구름이 많겠고 꽃샘추위가 다시 이어질 전망이다. 아침 최저기온은 영하 4도에서 영상 6도, 낮 최고기온은 영상 8도에서 16도로 예보됐다.

이지훈 기자