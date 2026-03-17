‘돈봉투 의혹’ 김영환 충북지사, 사전 구속영장 신청

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연합뉴스

2026-03-18 12면

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김영환 충북지사가 6월 지방선거 관련 국민의힘에서 공천 배제(컷오프)되자마자 경찰이 금품수수 혐의로 사전구속영장을 신청했다.충북경찰청은 17일 지역 체육계 인사들로부터 총 3100만원을 수수한 혐의(청탁금지법 위반 및 수뢰후부정처사)로 김 지사에 대한 사전구속영장을 신청했다.김 지사는 2024년 8월 자신의 충북 괴산 농막 인테리어 비용 2000만원을 지역 체육계 인사 A씨로부터 대납받은 혐의를 받는다. 경찰은 김 지사가 그 대가로 A씨 운영 업체가 충북도 스마트팜 사업에 참여할 수 있게 영향력을 행사했다고 보고 있다. 김 지사는 지난해 4월과 6월 국외 출장을 앞두고 A씨 등 3명에게 2차례에 걸쳐 총 1100만원을 여비 명목으로 전달받은 혐의도 받고 있다.김 지사는 수사 초기부터 혐의를 전면 부인해왔으나 경찰은 그가 사건 관계자들과 입을 맞춰 허위 진술을 하는 등 수사를 방해했다고 보고 영장을 신청한 것으로 알려졌다. ﻿