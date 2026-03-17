고려대 ‘女화장실 침입’ 남학생 현행범 체포…‘몰카’ 의심도

이미지 확대 고려대학교. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 고려대학교. 서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

고려대학교 캠퍼스에서 여자화장실에 침입해 불법 촬영을 한 것으로 의심받는 남학생이 학교 보안관에 붙잡혀 경찰로 넘겨졌다.17일 경찰에 따르면 서울 성북경찰서는 20대 남성 A씨를 성폭력처벌법 위반(성적 목적을 위한 다중이용장소 침입행위) 혐의로 체포해 수사하고 있다.고려대 재학생인 A씨는 이날 오후 12시 30분쯤 성북구 고려대 서울캠퍼스의 한 건물 지하 여자화장실에 침입한 혐의를 받는다.학교 보안관이 화장실에서 나오던 A씨의 행동을 수상하게 여겨 그를 현행범으로 체포하고 경찰에 인계한 것으로 전해졌다.A씨는 당시 태블릿PC를 소지하고 있었으며 불법 촬영 의심도 받는 것으로 알려졌다.경찰은 A씨의 태블릿PC 포렌식을 진행하는 등 정확한 사건 경위를 조사할 계획이다.