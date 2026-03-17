부산서 항공사 기장 피살…경찰, 피의자 전 동료 조종사 추적

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민간항공사 기장 두 명이 이틀 새 연달아 습격당해 이 중 한 명이 숨졌다. 경찰은 이들과 함께 근무했던 50대 남성을 피의자로 특정하고 추적하는 한편, 해당 항공사 직원 8명의 신변 보호에 들어갔다.17일 부산경찰청에 따르면 이날 오전 7시 15분쯤 부산진구 한 아파트 복도에 A항공사 기장인 50대 B씨가 피를 흘리고 쓰러져 있는 것을 이웃 주민이 발견해 112에 신고했다. B씨는 인근 병원에 이송됐지만 결국 숨졌다. B씨는 피를 많이 흘린 상태였으며, 몸 여러 곳에 날카로운 흉기에 찔린 상처가 있었다.경찰은 과거 B씨와 같은 항공사에서 근무했던 50대 C씨를 피의자로 특정하고 추적하고 있다. C씨의 거주지는 수도권이지만, 해당 아파트에 출입하는 모습이 CCTV로 확인됐다. 경찰은 C씨가 오전 5시 30분 이전 아파트에 들어와 B씨를 기다렸다가 범행한 것으로 보고 있다.C씨는 전날 A항공사의 다른 기장 D씨도 습격했다. 경찰에 따르면 C씨는 지난 16일 오전 4시 30분쯤 경기 고양시 D씨의 거주지 승강기 근처에서 D씨에게 접근, 도구를 사용해 목을 졸랐다. D씨는 강하게 저항해 현장에서 벗어난 뒤 112에 신고했다. 경찰은 C씨가 이 현장에서 달아나 대중교통을 이용해 부산으로 이동한 것으로 보고 있다.이들 셋은 과거 A항공사에서 조종사로 함께 근무한 동료 관계다. C씨는 2024년 건강 등을 이유로 퇴직했으며, B·D씨는 A항공사에서 일하고 있다.경찰은 60여명 규모로 수사 전담반을 구성하고 C씨를 추적하고 있다. C씨는 지난 16일부터 휴대전화를 끄고, 신용카드를 사용하지 않으면서 도피 중인 것으로 알려졌다.경찰은 A항공사와 협의해 부산, 경남, 충정 등지에 거주하는 기장 등 8명의 신변을 보호 중이다. 경찰 관계자는 “최대한 빨리 검거해 추가 피해가 발생하지 않게 하겠다”라고 밝혔다.