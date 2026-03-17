광주시, 1인가구 맞춤정책 ‘솔로 투게더’ 운영

자치구 특성 반영 생활밀착 프로그램 6개 사업 확정

청년·중장년 맞춤 활동 지원…사회관계망 형성 강화

이미지 확대 광주광역시 남구에서 추진하는 1인가구 자조모임. 참석자들이 요리 실습을 하고 있다. 광주광역시 제공 닫기 이미지 확대 보기 광주광역시 남구에서 추진하는 1인가구 자조모임. 참석자들이 요리 실습을 하고 있다. 광주광역시 제공

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광주시는 1인가구의 연령대와 성별 특성을 반영한 맞춤형 정책 ‘혼자서도 가치있는 광주생활-솔로 투게더(Solo Together)’ 프로그램을 18일부터 운영한다.이 사업은 1인가구의 사회적 고립을 예방하고 일상 속 관계망 형성을 돕기 위해 광주시와 5개 자치구가 협력해 추진하는 ‘1인가구 특성화 사업’이다. 총사업비 1억1000만원을 투입해 6개 사업을 진행한다.광주시는 앞서 5개 자치구와 가족센터 등을 대상으로 사업 공모를 진행했으며 사업 추진역량, 효과성, 적정성 등을 종합 심사해 6개 사업을 최종 선정했다. 선정된 사업들은 1인가구 생애주기별 사각지대를 해소하고 생활 안전망을 강화하기 위한 다채로운 프로그램으로 구성됐다.동구는 청년과 중장년 1인가구를 위한 ‘잇:온(ON)’ 사업을 추진한다. 집밥과 건강식을 배우는 ‘잇:온(ON) 키친’, 문화체험과 손수제작(DIY) 활동을 즐기는 ‘잇:온(ON) 컬처’ 프로그램을 동구가족센터에서 연중 운영한다.서구는 ‘세상 밖으로 1.5보, 서로를 잇는 1.5가구’ 사업을 선보인다. 소모임 공동체, 동고동락, 집밥쉐프 등을 함께하는 ‘온앤온(On＆On): 같이의 가치’, 자발적 관계망 형성을 위한 ‘외출준비’ 프로젝트를 서구가족센터와 무진종합사회복지관 등에서 진행한다.남구는 청·장년층을 대상으로 ‘1인가구 성장·연결·동행 날아올라’ 사업을 추진한다. 탁구, 요리, 성장일지 기록 ‘디딤’, 반려동물 간식 만들기, 자조모임 ‘모아’, ‘일지메’ 등의 프로그램을 남구가족센터에서 운영할 계획이다.북구는 ‘중장년 1인가구 싱글업!’ 사업을 펼친다. 파크골프·목공예 등 사회관계망 지원은 물론 요리 및 정서 지원 등 일상생활 지원과 반찬 나눔 봉사 같은 지역 활동을 북구가족센터를 통해 지원한다.광산구는 중장년층을 위한 ‘마음·관계·생활·회복 패키지’와 ‘아재들의 취향잇기’ 사업을 추진한다. 건강 태권도 교실, 행복한 공유식당, 공동체 활동인 ‘함께하는 동행’을 비롯해 남성 1인가구를 위한 취미 활동 및 생활 다이닝 프로그램을 광산구가족센터와 행복드림종합사회복지관에서 운영한다.광주시는 1인가구의 급격한 증가와 이에 따른 사회적 고립 문제에 선제적으로 대응하기 위해 2023년부터 1인가구 특성화 사업을 지속해 오고 있다. 지난해에는 5개 자치구에서 총 3211명이 참여하는 등 현재까지 6101명의 시민이 활동, 높은 호응을 얻고 있다.최경화 여성가족국장은 “1인가구 증가는 일시적 현상이 아니라 생활방식 변화에 따라 나타나는 우리 사회의 주요한 가구 형태가 되고 있다”며 “앞으로 1인 가구가 광주에서는 혼자여도 외롭지 않고, 가치 있는 삶을 누릴 수 있도록 지역 특성을 반영한 맞춤형 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.