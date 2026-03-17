서울시, 미세먼지 비상저감조치 시행

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서울시청 앞 대기환경정보 전광판에 17일 미세먼지 비상저감조치 시행을 알리는 문구가 표시돼 있다. 2026.3.17 이지훈 기자
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미세먼지 비상저감조치가 발령된 가운데 청소 차량이 17일 서울시청 앞 도로에서 물청소하며 운행하고 있다. 2026.3.17 이지훈 기자
서울을 비롯한 수도권과 충남 지역 등에 17일 오전 6시부터 오후 9시까지 고농도 미세먼지 비상저감조치가 시행됐다.
이들 지역에서는 전날 하루 평균 초미세먼지 농도가 50㎍/㎥를 초과한 데다 17일 하루 평균 농도가 50㎍/㎥를 초과할 것으로 예상돼 ‘관심’ 단계 미세먼지 위기 경보가 발령됐다. 탁한 대기질의 원인은 지난 14일 중국 랴오닝성에서 발생한 산불 때문으로 추정된다.
김인제 서울시의회 부의장, 서울시교육청 생성형인공지능 윤리적활용 조례안 통과
서울시의회 김인제 부의장(구로2, 더불어민주당)이 발의한 ‘서울시교육청 생성형 인공지능 윤리적 활용에 관한 조례안’이 지난 13일 서울시의회 본회의를 통과했다. 최근 생성형 인공지능 기술이 교육 현장과 일상생활 전반에 빠르게 확산되면서 학생들 사이에서도 활용이 보편화되고 있다. 그러나 딥페이크 등 생성형 인공지능을 악용한 디지털 성범죄 등이 심각한 사회적 문제로 대두되면서 학생 대상으로 한 생성형 인공지능 윤리 교육의 필요성이 어느 때보다 커진 상황이다. 이번 조례는 이러한 변화에 대응하여 허위 정보 생성, 저작권·개인정보 침해, 딥페이크 등 다양한 윤리적 문제를 예방하고 학생들의 책임 있는 생성형 인공지능 활용 역량을 키우기 위한 제도적 기반을 마련하기 위해 제정됐다. 김 부의장이 공개한 ‘2025년 서울시 디지털 성범죄 통합 대응 정책 추진 계획’에 따르면, 2024년 디지털 성범죄 피의자 387명 중 10대가 324명으로 83.70%를 차지하는 것으로 나타났다. 그는 이러한 현상에 대해 “가해 청소년 상당수가 디지털 범죄를 범죄로 인식하기보다 단순한 놀이 문화로 혼동하는 경우가 많다”면서 “학생들을 대상으로 한 디지털 윤리 교육의 중요성과 필요성이
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사진은 이날 서울시청 앞 대기환경정보 전광판에 표시된 미세먼지 비상저감조치 시행을 알리는 문구와 인근 도로에서 운행 중인 청소 차량.
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