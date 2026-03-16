대구서 초등생 ‘탄두 추정 물체’ 맞아…군 사격훈련 조사

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대구서 초등생 ‘탄두 추정 물체’ 맞아…군 사격훈련 조사

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-03-16 21:01
수정 2026-03-16 21:01
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피해 아동, 병원서 치료…생명 지장 없어
놀이터 1.4㎞ 떨어진 군부대서 사격훈련

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군인 관련 이미지. 서울신문DB
군인 관련 이미지. 서울신문DB


대구의 한 놀이터에서 초등학생이 탄두로 추정되는 물체에 맞아 경찰과 군 당국이 수사에 나섰다.

16일 경찰과 군 당국에 따르면 이날 오후 4시 3분쯤 대구 북구 도남동의 한 놀이터에서 초등학생 A양이 목 아래 부위에 탄두로 의심되는 물체에 맞아 다치는 사고가 났다.

이 사고로 A양은 인근 병원에서 치료를 받고 귀가했으며, 생명에는 지장이 없는 상태다.

신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 발견된 물체를 탄두로 추정하고 사건을 군 수사기관에 넘겼다.

이날 인근 군부대에서는 개인화기 사격 훈련이 실시된 것으로 파악됐다. 놀이터와 사격장은 1.4㎞가량 떨어져 있다고 한다.



경찰과 군 당국은 사격훈련과의 연관성 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 군 당국은 “사고 시간에 실제 사격훈련이 이뤄졌는지 등을 관계기관과 확인 중”이라며 “확인 결과에 따라 필요한 조치를 할 예정”이라고 밝혔다.
대구 민경석 기자
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